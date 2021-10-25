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İclal Aydın ile Kemal Başbuğ'un kızı büyüdü. Güzelliğiyle büyüledi - Son Dakika

İclal Aydın ile Kemal Başbuğ'un kızı büyüdü. Güzelliğiyle büyüledi

25.10.2021 01:25
İclal Aydın ile Kemal Başbuğ'un kızı büyüdü. Güzelliğiyle büyüledi

Ünlü oyuncu İclal Aydın ve başarılı yönetmen Kemal Başbuğ'un 19 yaşındaki kızları Zeynep Lal Başbuğ, büyüdü. 2015 senesinde boşanan çiftin kızına sosyal medyada övgü yağdı. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu İclal Aydın, 2002 yılında evlenip, 2015 senesinde boşandığı Kemal Başbuğ'dan olan kızı Zeynep Lal Başbuğ büyüdü. 19 yaşında olan Zeynep Lal Başbuğ, güzelliğiyle damga vurdu. Çocukken annesiyle çıktığı AVM turlarında objektiflere takılan Zeynep Lal Başbuğ'a yorum yağdı.

Ünlü yönetmen Kemal Başbuğ kızıyla karesini Instagram'dan yayınladı. Yönetmene bazı takipçileri ise, "Kızınız çok güzel olmuş" ve "Aynı annesine benziyor onun gibi güzel" yorumunda bulundu.

İclal Aydın ile Kemal Başbuğ'un kızı büyüdü. Güzelliğiyle büyüledi
İclal Aydın ile Kemal Başbuğ'un kızı büyüdü. Güzelliğiyle büyüledi
İclal Aydın ile Kemal Başbuğ'un kızı büyüdü. Güzelliğiyle büyüledi

Alparslan Türkeş, Yönetmen, Aydın, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin İclal Aydın ile Kemal Başbuğ'un kızı büyüdü. Güzelliğiyle büyüledi - Son Dakika Magazin


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