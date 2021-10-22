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Kemal Kuruçay yaşamını yitirdi - Son Dakika

Kemal Kuruçay yaşamını yitirdi

22.10.2021 21:24
Kemal Kuruçay yaşamını yitirdi

Usta oyuncu Kemal Kuruçay' Seksenler dizisi setinde kalp krizi geçirdi. 59 yaşındaki oyuncunun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kemal Kuruçay'ın hayatını kaybettiği aktarıldı. Kemal Kuruçay'ın ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirtildi.

Nedim Saban sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Çok yetenekli bir oyuncu, çok iyi bir insandı Kemal Kuruçay. İki Oda Bir Sinan oyununda birlikte çalışmıştık, büyük bir sevgi ve özveriyle bağlıydı mesleğe . Çok üzgünüm"

KEMAL KURUÇAY KİMDİR?

Kemal Kuruçay, 10 Haziran 1962 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Kemal Kuruçay, doksanlı yıllarda tiyatrocu Mehmet Karagül ile iyi bir ikili oluşturdu. O dönem ikilinin birlikte oynadığı İstanbul Bura mı isimli bir sinema filmi vardır. Mehmet Karagül trafik kazasında hayatını kaybettikten sonra Kemal Kuruçay oyunculuk kariyerine yalnız devam etti.

1996'da atv televizyonunda yayınlanan Gurbetçiler isimli dizide oynadığı Fırıldak Cemil karakteriyle tanındı ve sevildi. Sonraki yıllarda İnce İnce Yasemince ve Reyting Hamdi isimli komedi dizilerinde oynadı.

Kemal Kuruçay, 2002'de TGRT'de yayınlanan Zor Baba isimli dizide Özkan Amca karakterini canlandırarak Engin Günaydın ile beraber başrolde yer aldı. 2003 yılında ise sinema filmi Ömerçip'te rol alan oyuncu sonraki yıllarda Şöhretler Kebapçısı (2003), En iyi Arkadaşım (2004), Çılgın Yuva (2005), İnadım İnat (2005), Pulsar (2008), Sevgili Düşmanım (2008), Kutsal Damacana 2: İt Men (2009) gibi yapımlarda çeşitli rollerde oynadı.

2010 yılında çekimlerine tekrar başlanan ve FOX Türkiye kanalında yayınlanan Yasemince'nin yeni bölümlerinde Faysal karakterini oynamıştır.[1] Oyuncu 2012 yılından itibaren TRT 1'de yayınlanan Zengin Kız Fakir Oğlan isimli dizide Villanın Kahyası Şükrü karakterini oynayarak büyük ilgi topladı. Zengin Kız Fakir Oğlan FOX kanalına geçtikten sonra 136. bölümüyle 2015 yılında final yapmıştır.

Kemal Kuruçay Ankara Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin kurucularından ve şu anda hocalarından biriydi.

Kemal Kuruçay yaşamını yitirdi
Kemal Kuruçay yaşamını yitirdi

Mehmet Karagül, Kemal Kuruçay, Kalp Krizi, Ankara, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Kemal Kuruçay yaşamını yitirdi - Son Dakika Magazin


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