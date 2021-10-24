Üye Girişi
Linet'ten Aslı Şen'e cevap - Son Dakika

Linet'ten Aslı Şen'e cevap

24.10.2021 13:24
Linet'ten Aslı Şen'e cevap

Ünlü şarkıcı Linet, kendisi izlemeye gelen ve daha sonra eleştiren sosyetik güzel Aslı Şen'in iddialarına, sosyal medya hesaplarından cevap verdi. İşte detaylar...

Linet, Aslı Şen'e cevap verdi. Aslı Şen, dün gece arkadaşlarıyla Linet'i dinlemeye gitti. Şen, Instagram'dan, "Altı kadından oluşan masamıza gözünün ucuyla bakmazken her nedense tüm erkekli masalara gülücükler gönderdi. Masamızı terk ettik. Neden star olamadığını anladık! Biraz Tarkan'ı, Ebru Gündeş'i, Kenan Doğulu'yu, Zülfü Livaneli'yi ve Sezen Aksu'yu izlemesini öneririm. Starlık sadece sesle olmuyor!" diyerek tepki gösterdi. Şen, "Dün gece sanatçımız altı kadından oluşan masamıza bir an olsun gözünün ucuyla bile bakmazken, her nedense tüm erkekli masalara gülücükler gönderiyordu. Adabı muaşeretten bir haber" demişti.

Linet ise, "Dün akşam ki konserimde sahneye çıktığım anda en önden en arka masalara kadar beni dinleme lütfunda bulunan tüm değerli misafirlerimizi kucaklayarak selamladım. Özelimde tanıdığım dostlarım da beni izlmeye gelen tüm değerli konuklarım da benim için kıymetlidir. Bahsi geçen hanımefendilere ve diğer tüm değerli misafirlerimize de beni onurlandırdıkları için teşekkürlerimi sunarım. Sevgilerimle" karşlığını verdi.

Linet'ten Aslı Şen'e cevap
Linet'ten Aslı Şen'e cevap
Linet'ten Aslı Şen'e cevap

Zülfü Livaneli, Kenan Doğulu, Aslı Şen, Linet, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Linet'ten Aslı Şen'e cevap - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Daha ligin yarısına gelmedik! Vitor Pereira'ya ilk ciddi uyarı 14:02 Daha ligin yarısına gelmedik! Vitor Pereira'ya ilk ciddi uyarı 13:47 "Mercedes'e binmek günahtır" diyen Temel Karamollaoğlu, makam aracının markası sorulunca kalakaldı Katarlılar büyük balığa oynuyor! David Beckham'a 180 milyon euroluk teklif 13:33 Katarlılar büyük balığa oynuyor! David Beckham'a 180 milyon euroluk teklif
Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar 13:28 Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar G20 öncesi son Kabine toplantısı! Kritik 3 konu başlığı masaya yatırılacak 12:52 G20 öncesi son Kabine toplantısı! Kritik 3 konu başlığı masaya yatırılacak 6 aç aslan aynı anda bir zürafaya saldırdı! Sonrasını herkese sürpriz oldu 11:12 6 aç aslan aynı anda bir zürafaya saldırdı! Sonrasını herkese sürpriz oldu
Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi 10:55 Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı 10:08 Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı

Son Dakika Haberleri
13:50 Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den düşündüren tahmin: Gelmekte olan hiperenflasyon dünyadaki her şeyi değiştirecek
13:34 19 aylık Murat'ın midesinde 17 boncuk mıknatıs bulundu! 2 saatlik operasyonla çıkartılabildi
13:32 Katarlılar büyük balığa oynuyor! David Beckham'a 180 milyon euroluk teklif
13:31 Dehşete düşüren olay! Öldürdüğü evli kadınla cinsel ilişkiye girdi, sperm kalıntıları gerçeği ortaya çıkardı
13:28 Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar
12:54 Fırtına Kremlin'de kurulan iskeleyi yıktı, Kızıl Meydan bir süre ziyarete kapatıldı
12:53 Hollywood yıldızı Salma Hayek'ten Ajax'ın futbolcusu Alvarez'e şaşırtan telefon! Transferde araya girdi
12:51 G20 öncesi son Kabine toplantısı! Kritik 3 konu başlığı masaya yatırılacak
12:50 Dükkanın kamerasında yansıyan ilginç detay! Melek benzeri parıltı görenleri korkuttu
11:50 Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçında kalede Berke Özer olacak
TEM'de 15'ten fazla araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var TEM'de 15'ten fazla araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var         
14:09
Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den düşündüren tahmin: Gelmekte olan hiperenflasyon dünyadaki her şeyi değiştirecek Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den düşündüren tahmin: Gelmekte olan hiperenflasyon dünyadaki her şeyi değiştirecek         
13:51
İstanbul'da evlerin içerisinde geziyorlar! Öldürülen akrepler ikiye ayrılıp yaşamaya devam ediyor, tek ısırığı felç bırakıyor İstanbul'da evlerin içerisinde geziyorlar! Öldürülen akrepler ikiye ayrılıp yaşamaya devam ediyor, tek ısırığı felç bırakıyor         
13:38
Dehşete düşüren olay! Öldürdüğü evli kadınla cinsel ilişkiye girdi, sperm kalıntıları gerçeği ortaya çıkardı Dehşete düşüren olay! Öldürdüğü evli kadınla cinsel ilişkiye girdi, sperm kalıntıları gerçeği ortaya çıkardı         
13:31
Kılıçdaroğlu'nun katıldığı çalıştayda protokol kavgası! Belediye başkanı yerini beğenmedi Kılıçdaroğlu'nun katıldığı çalıştayda protokol kavgası! Belediye başkanı yerini beğenmedi         
12:57
İşte dev operasyonun tüm ayrıntıları! Suç makinesi Otoniel'i yakalamak için 500 asker, 22 helikopter görev yaptı İşte dev operasyonun tüm ayrıntıları! Suç makinesi Otoniel'i yakalamak için 500 asker, 22 helikopter görev yaptı         
12:49
Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan'dan üzücü haber! Sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan'dan üzücü haber! Sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi         
11:08
Görüşmeler önümüzdeki günlerde başlayacak! Asgari ücret için en güçlü olasılık 3 bin 447 bin lira Görüşmeler önümüzdeki günlerde başlayacak! Asgari ücret için en güçlü olasılık 3 bin 447 bin lira         
10:31
Serdar Ortaç konserinde yumruklar havada uçuştu! Devreye polis girdi Serdar Ortaç konserinde yumruklar havada uçuştu! Devreye polis girdi         
01:17
Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp         
01:11
Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye "Türkçe konuş" tokadı! Ses tüm salonda yankılandı         
20:34
Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş         
17:22
Eş değiştirme partisinde korkunç anlar! Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı Eş değiştirme partisinde korkunç anlar! Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı         
17:17
2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi 2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi         
17:12
Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı         
11:29
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı         
10:58
Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2021 14:30:31. #1.11#
SON DAKİKA: Linet'ten Aslı Şen'e cevap - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement