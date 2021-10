Linet, Aslı Şen'e cevap verdi. Aslı Şen, dün gece arkadaşlarıyla Linet'i dinlemeye gitti. Şen, Instagram'dan, "Altı kadından oluşan masamıza gözünün ucuyla bakmazken her nedense tüm erkekli masalara gülücükler gönderdi. Masamızı terk ettik. Neden star olamadığını anladık! Biraz Tarkan'ı, Ebru Gündeş'i, Kenan Doğulu'yu, Zülfü Livaneli'yi ve Sezen Aksu'yu izlemesini öneririm. Starlık sadece sesle olmuyor!" diyerek tepki gösterdi. Şen, "Dün gece sanatçımız altı kadından oluşan masamıza bir an olsun gözünün ucuyla bile bakmazken, her nedense tüm erkekli masalara gülücükler gönderiyordu. Adabı muaşeretten bir haber" demişti.

Linet ise, "Dün akşam ki konserimde sahneye çıktığım anda en önden en arka masalara kadar beni dinleme lütfunda bulunan tüm değerli misafirlerimizi kucaklayarak selamladım. Özelimde tanıdığım dostlarım da beni izlmeye gelen tüm değerli konuklarım da benim için kıymetlidir. Bahsi geçen hanımefendilere ve diğer tüm değerli misafirlerimize de beni onurlandırdıkları için teşekkürlerimi sunarım. Sevgilerimle" karşlığını verdi.