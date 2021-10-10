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Marmaris'te yazdan kalma gecelerde eğlenceler devam ediyor - Son Dakika

Marmaris'te yazdan kalma gecelerde eğlenceler devam ediyor

10.10.2021 12:28
Marmaris'te yazdan kalma gecelerde eğlenceler devam ediyor

Muhteşem doğasının yanı sıra eğlence hayatı ile de turizm sektörünün göz bebeklerinden olan Marmaris'te gece hayatı devam ediyor.

Muhteşem doğasının yanı sıra eğlence hayatı ile de turizm sektörünün göz bebeklerinden olan Marmaris'te gece hayatı devam ediyor.

Hava sıcaklıklarının da yaz mevsimi gibi yaşandığı Muğla'nın Marmaris ilçesinde "barlar sokağının "simgesi haline gelen Arena Kulüp yerli ve yabancı turistleri eğlendirmeye devam ediyor. Marmaris'e tatile gelenlerin uğramadan gitmediği yerlerden biri olan barlar sokağında sezon devam ediyor, birçok mekan D.J performansları ile gelen misafirlerini eğlendiriyor.

Barlar sokağının girişinde yer alan Arena Kulüp hafta içi ve hafta sonu ülke ve dünya çapında ünlü Disk Jokeylerin performansları ile güncel ve popüler şarkılar çalıyor.

Üniversitelerin açılması ile birlikte Muğla'ya 55 kilometre mesafesi olan Marmaris'e eğlence turları düzenleniyor, gençler günü birlik eğlenmeye gelip müzik saati bittiğinde evlerine ya da yurtlarına gitmek için tekrar servislerine binip dönüyorlar.

Marmaris'e İstanbul'dan tatile gelen gençler " Buraya ilk defa geliyoruz, havalarda çok güzel, atmosfer çok güzel, İstanbul'u bırakıp buraya yerleşebiliriz " şeklinde konuştular.

Arena kulüpte D.J lik yapan Aylin Kaynar " Bir yıldır Disk jokeylik yapıyorum, bu mekanın yetiştirdiği birisiyim, çoğunlukla rap tarzı müzikler çalıyorum. Marmaris'te eğlence Aralık ayına kadar devam eder" dedi.

Farklı ülkelerden dansçılar getiren ve eğlence hayatında müziğin yanı sıra görsel şölen de hazırlayan işletmeci Kamil Issı " havalar çok güzel devam ediyor, Ekim ayında Ağustos'u yaşıyoruz. Marmaris hala cıvıl cıvıl özellikle İngilizlerin gelmesi ile bir canlılık yaşandı. Biz de mesleğimizin gereği eğlendirmek için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Hala tatilini yapmayanlar varsa Marmaris çok güzel bekliyoruz " dedi. - MUĞLA

Marmaris'te yazdan kalma gecelerde eğlenceler devam ediyor
Marmaris'te yazdan kalma gecelerde eğlenceler devam ediyor
Marmaris'te yazdan kalma gecelerde eğlenceler devam ediyor
Marmaris'te yazdan kalma gecelerde eğlenceler devam ediyor
Marmaris'te yazdan kalma gecelerde eğlenceler devam ediyor
Marmaris'te yazdan kalma gecelerde eğlenceler devam ediyor
Marmaris'te yazdan kalma gecelerde eğlenceler devam ediyor
Marmaris'te yazdan kalma gecelerde eğlenceler devam ediyor
Marmaris'te yazdan kalma gecelerde eğlenceler devam ediyor
Marmaris'te yazdan kalma gecelerde eğlenceler devam ediyor
Marmaris'te yazdan kalma gecelerde eğlenceler devam ediyor
Marmaris'te yazdan kalma gecelerde eğlenceler devam ediyor
Marmaris'te yazdan kalma gecelerde eğlenceler devam ediyor
Marmaris'te yazdan kalma gecelerde eğlenceler devam ediyor
Marmaris'te yazdan kalma gecelerde eğlenceler devam ediyor
Marmaris'te yazdan kalma gecelerde eğlenceler devam ediyor
Marmaris'te yazdan kalma gecelerde eğlenceler devam ediyor
Marmaris'te yazdan kalma gecelerde eğlenceler devam ediyor
Marmaris'te yazdan kalma gecelerde eğlenceler devam ediyor
Marmaris'te yazdan kalma gecelerde eğlenceler devam ediyor

Togo Cumhuriyeti, Marmaris, Turizm, Muğla, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Marmaris'te yazdan kalma gecelerde eğlenceler devam ediyor - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Marmaris'te yazdan kalma gecelerde eğlenceler devam ediyor - Son Dakika
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