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Nihal Yalçın'dan ilk Tamer Karadağlı açıklaması geldi - Son Dakika

Nihal Yalçın'dan ilk Tamer Karadağlı açıklaması geldi

10.10.2021 11:21
Nihal Yalçın'dan ilk Tamer Karadağlı açıklaması geldi

Altın Portakal Ödül Töreni'nde konuşma yapan Nihal Yalçın'ın Tamer Karadağlı'ya gösterdiği tepki törene damga vurdu. Yalçın, Karadağlı'nın hareketi sosyal medyada tepki gösterdi. İşte detaylar...

Nihal Yalçın ödül konuşması yaparken Tamer Karadağlı'nın araya girip ödülü uzatmasına "Sus mu dediniz?" diyerek tepki gösterdi. Karadağlı'nın hareketi sosyal medyada tepki gösterdi. Nihal Yalçın ise "Lütfen Tamer' in önüme geçmesine izin vermeyin! Bu gece benim gecem!" diyerek Twitter üzerinden paylaşımda bulundu. Yalçın ödül konuşmasını "İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyelim" diyerek sonlandırmıştı.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi ise "Zuhal" filmindeki rolüyle Nihal Yalçın oldu. Ödülünü alan oyuncu Nihal Yalçın da ekibine destek teşekkür etti. Çok incelikli ve keyifli bir iş çıkardıklarını dile getiren Yalçın, "Filmi seyrettikten sonra bana kadın oyuncu vermezler diye düşündüm. Güçlü rakiplerim yoktu büyük ihtimalle. Bu ödül çok kıymetliydi. Yaptığım işin emeğinin karşılığı verilmesi çok keyifliydi. İşimi yapabildiğim ve ödüllendirildiğim için çok mutluyum. Oldukça yoğun kadınla filmi çektik," dedi.

Yalçın konuşmasını "İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyelim. İstanbul Sözleşmesi Yaşatır" diyerek sonlandırdı. Gelen tebrik ve destek mesajlarının ardından Yalçın bir tweet daha attı ve "Tüm tebrik mesajlarınızı okuyorum. Tek tek teşekkür ediyorum, hepinize sarılıyorum" dedi.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Nihal Yalçın'dan ilk Tamer Karadağlı açıklaması geldi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Nihal Yalçın'dan ilk Tamer Karadağlı açıklaması geldi - Son Dakika
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