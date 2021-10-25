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Tuba Büyüküstün'ü yıkan ölüm haberi - Son Dakika

Tuba Büyüküstün'ü yıkan ölüm haberi

25.10.2021 11:25
Tuba Büyüküstün'ü yıkan ölüm haberi

Oyuncu Tuba Büyüküstün, 2008-2010 yılları arasında beraberlik yaşadığı Sami Saydan'ın 19 yaşındaki oğlu Tuna Saydan'ın ölümüyle sarsıldı. İşte detaylar...

Oyuncu Tuba Büyüküstün 2008-2010 yılları arasında beraberlik yaşadığı Sami Saydan'ın 19 yaşındaki oğlu Tuna Saydan'ın ölümüyle adeta yıkıldı.

TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

Sami Saydan'ın 19 yaşındaki oğlu Tuna Saydan, önceki gün geçirdiği trafik kazası sonucu yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu.

Saydan'ın oğlu için dün geceden beri kan arayışı vardı, Büyüküstün de Tuna için seferber olmuştu. Ancak tüm çabalara rağmen 19 yaşındaki Tuna Saydan kurtarılamadı.

INSTAGRAM'DAN DUYURDU

Tuba Büyüküstün ölüm haberini alınca Instagram hesabından siyah bir paylaşımla acısını duyurdu.

"TRAJİK BİR SON YAŞADIK"

Medyaradar'da yer alan habere göre; Büyüküstün 2009 yazında, Bodrum'da tatil yaparken görüntü yönetmeni Sami Saydan ile objektiflere takılmıştı. 2 yıl süren birlikteliğin ardından çiftin yolları ayrılmıştı.

Sami Saydan, Tuba Büyüküstün ile ayrılığının ardından "2 yıl masal gibi bir aşk yaşadık. İki kez evlenme teklif ettim ama olmadı. Trajik bir son yaşadık" ifadelerini kullanmıştı.

Tuba Büyüküstün'ü yıkan ölüm haberi
Tuba Büyüküstün'ü yıkan ölüm haberi
Tuba Büyüküstün'ü yıkan ölüm haberi
Tuba Büyüküstün'ü yıkan ölüm haberi

Tuba Büyüküstün, Sami Saydan, Instagram, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Tuba Büyüküstün'ü yıkan ölüm haberi - Son Dakika Magazin


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