2022'de Mayıs ayında İtalya'da gerçekleşecek olan Eurovision yarışmasının ayrıntıları açıklandı.

Son olarak Maneskin'in kazandığı yarışma için Türkiye görüşmelerini sürdürüyordu. Ancak açıklanan listede Türkiye yer almadı.

2022 EUROVISON ŞARKI YARIŞMASI NE ZAMAN?

10 Mayıs ve 12 Mayıs tarihlerinde iki kez yarı final mücadelesinin sergileneceği Eurovision'un finali 14 Mayıs'ta gerçekleşecek. Yarışma, Torino'daki PalaOlimpico adlı stadyumda yapılacak.

EUROVİSİON'A NEDEN KATILMADIĞIMIZ BELLİ OLDU

Gazeteci Ali Eyüboğlu, geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin Eurovision'a katılmama kararının perde arkasını anlatmıştı.

HADİSE'NİN KIYAFETİ SIKINTI YARATTI

İşte o yazıdan ilgili bölüm: "TRT Genel Müdürü'nün dediğine göre Hadise'nin giydiği kıyafet nedeniyle TRT ile iktidar arasında o dönem büyük sıkıntılar yaşandı ve bir daha Eurovision'a kadın şarkıcı gönderilmeme kararı alındı!"