Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; Alişan göbeğindeki yağları aldırmak için ameliyat oldu. Operasyon sonrası vücudu moraran sanatçı tekrar bıçak altına yattıysa da sağlığına kavuşamadı. Savcılığa başvuran Alişan, "Göbeğimde yanık izleri oluştu. Hatalı ameliyat yapıldı, ölümden döndüm" diyerek ameliyatı yapan doktorun cezalandırılmasını istedi. Şarkıcı Alişan'ın 3 yıl önce "Ölümden döndüm" diyerek anlattığı 'yağ aldırma' ameliyatıyla ilgili şikayette bulunduğu dosya karara bağlanmış, savcılık Alişan'ın 6 aylık şikayet süresinin geçtiğini belirterek dosyaya takipsizlik vermişti.

Şarkıcının savcılığın kararına itiraz etmesi üzerine, hakimlik dosyayı tekrar savcılığa göndererek soruşturmanın genişletilmesine karar verdi. Alişan, yaşadıklarını şikayet dilekçesinde şöyle anlatmıştı: "3 yıl önce kilo aldım ve göbeğim fazlalaştı. Doktor arkadaşım bana 'Abi sana liposuction yapalım. 1 ay içinde hem göbeğin hem de yağların gider' dedi. Ona güvendik. 3 sene önce ameliyat oldum. Normalde o ameliyat 2-2.5 saat sürer ama ben tam 5.5 saat ameliyatta kaldım." Operasyon sonrası vücudunun morardığını ifade eden Alişan, bir süre sonra tekrar bıçak altına yattığını ancak morarma izlerinin kalıcı olduğu belirterek kendisini ameliyat eden doktorun cezalandırılmasını talep etti.

Alişan, dilekçesinde şunları söyledi: "Haftanın iki günü yaklaşık 2'şer litre göbeğimden sıvı alındı. Çünkü göbeğim şişmeye başlıyordu su olunca. Benim drenaj sistemimi mahvetmiş. Buna eşim, arkadaşım ve hemşireler de şahit. 5 ay devam etti. Göbeğimde hala yanık izleri var. Başka doktorlar 'Ameliyatta hata yapılmış, şükret ki ölmedin' dedi.