Üye Girişi
Ünlü oyuncu Bahar Şahin'den kötü haber geldi - Son Dakika

Ünlü oyuncu Bahar Şahin'den kötü haber geldi

20.10.2021 15:24
Ünlü oyuncu Bahar Şahin'den kötü haber geldi

GAİN yeni sezon lansman davetine tercih ettiği göğüs dekolteli elbisesiyle damga vuran oyuncu Bahar Şahin'den (24) kötü haber geldi. İşte detaylar...

Zalim İstanbul ve Yol Arkadaşım gibi sevilen projelerden tanıdığımız oyuncu Bahar Şahin'e nazar değdi.

Önceki akşam GAİN yeni sezon lansmanına katılan Şahin, davet sonrası hastanelik oldu.

Hastaneden serum fotoğrafı paylaşan Şahin, "Sen bunu hak ettin Bahar" notunu düştü. Şahin'e sevenlerinden 'geçmiş olsun' mesajları yağdı.

Geçtiğimiz haftalarda da teknede bir arkadaşının doğum günü partisine katılan oyuncu, selfie çekmek isterken 15 bin TL değerindeki telefonunu denize düşürmüştü.

BAHAR ŞAHİN KİMDİR?

1997 yılında Ankara'da doğan Bahar Şahin, aslen Artvinlidir. 12 yaşında İstanbul'a gelen Şahin eğitim hayatına İstanbul'da devam etti. Lise döneminde tiyatro kulüplerine katılarak oyunculuk alanında ilerlemeye karar verdi. Profesyonel anlamda ilk oyunculuk deneyimini 2015 yılında O Hayat Benim dizisiyle yaşadı.

Daha sonra Yol Arkadaşım, Yol Arkadaşım 2, İyi Oyun gibi filmlerde ve Lise Devriyesi, Servet gibi dizilerde oynadı. 2019-2020 yılında Zalim İstanbul dizisinde Ceren karakterine hayat verdi.

Ünlü oyuncu Bahar Şahin'den kötü haber geldi
Ünlü oyuncu Bahar Şahin'den kötü haber geldi
Ünlü oyuncu Bahar Şahin'den kötü haber geldi
Ünlü oyuncu Bahar Şahin'den kötü haber geldi
Ünlü oyuncu Bahar Şahin'den kötü haber geldi

Bahar Şahin, İstanbul, oyunlar, Lise, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Bahar Şahin'den kötü haber geldi - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hindistan ve Nepal sele esir oldu! Evlerin bile sular altında kaldığı felakette 116 kişi yaşamını yitirdi 16:05 Hindistan ve Nepal sele esir oldu! Evlerin bile sular altında kaldığı felakette 116 kişi yaşamını yitirdi Dolar ne kadar? Dolar, euro güncel fiyatı 15:52 Dolar ne kadar? Dolar, euro güncel fiyatı Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı 15:50 Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı
Diyanet İşleri Başkanlığı 7 bin 800 personel alacak! İşte şartlar 15:33 Diyanet İşleri Başkanlığı 7 bin 800 personel alacak! İşte şartlar Kahramankazan'dan DEVA Genel Başkanı Babacan'a tepki: Seni davar çobanı olarak bile tutmazlardı 14:54 Kahramankazan'dan DEVA Genel Başkanı Babacan'a tepki: Seni davar çobanı olarak bile tutmazlardı Kılıçdaroğlu, 14:28 Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adayı olacağı için mi il gezileri yapıyor?" sorusuna cevap verdi: Giderken benden izin aldı
KKTC Başbakanı Ersan Saner ortaya çıkan cinsel içerikli video sonrası istifa ediyor 14:26 KKTC Başbakanı Ersan Saner ortaya çıkan cinsel içerikli video sonrası istifa ediyor Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı 13:43 Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı

Son Dakika Haberleri
16:05 Kavgayı ayırmak isterken yediği Osmanlı tokadıyla neye uğradığını şaşırdı! O anlar saniye saniye kamerada
16:05 Hindistan ve Nepal sele esir oldu! Evlerin bile sular altında kaldığı felakette 116 kişi yaşamını yitirdi
16:03 Kılıçdaroğlu'nun "Hesap soracağız" sözlerine Soylu'dan sert cevap: 2023'ü bekler, yine boyunun ölçüsünü alırsın
15:58 Ferdi'ye Milli Takım kapısı kapanıyor mu? Hamit Altıntop'la ters düşecek sözler söyledi
15:52 Dolar ne kadar? Dolar, euro güncel fiyatı
15:50 Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı
15:49 Koronadan ölen kişi sayısı artınca Putin, bir haftalık kapanma kararını onayladı
15:35 Ağlama sesiyle fark ettiler! Bir günlük bebek ağacın altında ölüme terk edilmiş
15:31 Trabzonspor'un altyapısından yetişen Abdülkadir Ömür, İngiltere'den aldığı teklifi paylaştı
15:27 Sektörün liderleri 3.Uluslararası Gıda Kalite Zirvesi'nde bir araya geldi! Gıdadaki en önemli iki sorun gündemde yer aldı
Kavgayı ayırmak isterken yediği Osmanlı tokadıyla neye uğradığını şaşırdı! O anlar saniye saniye kamerada Kavgayı ayırmak isterken yediği Osmanlı tokadıyla neye uğradığını şaşırdı! O anlar saniye saniye kamerada         
16:06
Ferdi'ye Milli Takım kapısı kapanıyor mu? Hamit Altıntop'la ters düşecek sözler söyledi Ferdi'ye Milli Takım kapısı kapanıyor mu? Hamit Altıntop'la ters düşecek sözler söyledi         
15:58
İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'den İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'den "asgari ücret, vergiden muaf tutulsun" talebi         
15:51
Koronadan ölen kişi sayısı artınca Putin, bir haftalık kapanma kararını onayladı Koronadan ölen kişi sayısı artınca Putin, bir haftalık kapanma kararını onayladı         
15:49
2. Dünya Savaşı'nda batan Japon gemileri, yanardağ patlamasıyla su yüzeyine çıktı 2. Dünya Savaşı'nda batan Japon gemileri, yanardağ patlamasıyla su yüzeyine çıktı         
15:02
Ayağına kıymık batan adam, enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti Ayağına kıymık batan adam, enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti         
14:53
Kahramanmaraş'ta yetiştirilen dev lahanalar görenleri şaşkına çevirdi Kahramanmaraş'ta yetiştirilen dev lahanalar görenleri şaşkına çevirdi         
14:26
Canlı yayında spikerin haber sunduğu esnada arkada cinsel içerikli film oynattılar Canlı yayında spikerin haber sunduğu esnada arkada cinsel içerikli film oynattılar         
14:21
E-devlet üzerinden elektronik imza başvuruları sistem üzerinden yapılabilecek E-devlet üzerinden elektronik imza başvuruları sistem üzerinden yapılabilecek         
13:19
Rus basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yer aldı: Kimseden korkmuyor, beş nükleer güce saldırdı Rus basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yer aldı: Kimseden korkmuyor, beş nükleer güce saldırdı         
13:16
Facebook'ta kadın profili oluşturan tacizci, cinsel içerikli mesajlar gönderdi: Tanışalım mı, fotoların beni delirtti Facebook'ta kadın profili oluşturan tacizci, cinsel içerikli mesajlar gönderdi: Tanışalım mı, fotoların beni delirtti         
12:50
Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu         
12:42
Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı         
12:37
Son seçim anketinde dikkat çeken detay! 4 parti dümeni Millet İttifakı'na kırarsa aradaki fark 20 puana yükseliyor Son seçim anketinde dikkat çeken detay! 4 parti dümeni Millet İttifakı'na kırarsa aradaki fark 20 puana yükseliyor         
12:18
Ronaldinho'nun son hali görenleri duygulandırdı! Messi, büyük ustaya sıkı sıkı sarıldı Ronaldinho'nun son hali görenleri duygulandırdı! Messi, büyük ustaya sıkı sıkı sarıldı         
12:13
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı         
11:04
Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim         
01:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2021 16:29:39. #1.11#
SON DAKİKA: Ünlü oyuncu Bahar Şahin'den kötü haber geldi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement