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Ünlü oyuncunun arabasını görenler şoke oldu! - Son Dakika

Ünlü oyuncunun arabasını görenler şoke oldu!

02.11.2021 11:27
Ünlü oyuncunun arabasını görenler şoke oldu!

Böbrek iltihabı rahatsızlığını atlatan oyuncu Bestemsu Özdemir, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Toyota marka cipini City's AVM'ye park eden oyuncu, arabadan inerek hızlıca bir mağazaya girdi. Ünlü oyuncunun arabasını görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte detaylar...

Snob Magazin'in haberine göre; Aldığı elbisesini değiştirmeye gelen Özdemir'in arabasının boyasının kalktığı ve ön farlarının bantlandığı gözlendi.

"ARABAM ÇOK ESKİ"

Basın mensuplarıyla konuşan oyuncu, " Arabanız da çok hasar var. Sık sık ufak kazalar mı yaşıyorsunuz?" şeklindeki soruya "Hayır, arabam çok eski. O yüzden boyaları kalkıyor ve dökülüyor." cevabını verdi.

BESTEMSU ÖZDEMİR KİMDİR?

Bestemsu Özdemir, 20 Nisan 1992 tarihinde İstanbul'da doğdu. Üniversite ğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü'nde tamamladı. Daha sonra oyunculuk eğitimi alan güzel oyuncu; ilk oyunculuk deneyimini 2012 yılında rol aldığı Sakarya Fırat dizisi ile yaşadı.

Daha sonra İstanbul Hatırası adlı dizide rol aldı. Kara Para Aşk dizisinde Nilüfer karakterini canlandırdı. 2015 yılında Analar ve Anneler adlı dizide oynadı. Tabula Rosa'da ilk film deneyimini gerçekleştirdi. Biz Size Döneriz filminde de rol alan Bestemsu Özdemir bu sene Kırlangıç Fırtınası adlı dizide de oynadı. Geçtiğimiz yıllarda vizyona giren Dünyanın En Güzel Kokusu 2 filminde de rol alan Bestemsu Özdemir son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Güvercin dizisinde göründü.

BESTEMSU ÖZDEMİR'İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

2019 – Güvercin (İpek) (TV Dizisi)

2018 – Ege'nin Hamsisi (TV Dizisi)

2018 – Baba Nerdesin Kayboldum (Fulya)(Sinema Filmi)

2017 – Meryem (Beliz) (TV Dizisi)

2017 – Kırlangıç Fırtınası (TV Dizisi)

2017 – Dünyanın En Güzel Kokusu 2 (Sinema Filmi)

2016 – İçerde (TV Dizisi)

2016 – Biz Size Döneriz (Defne) (Sinema Filmi)

2015 – Tabula Rosa (Rosa)(Sinema Filmi)

2015 – Analar ve Anneler (Sevgi) (TV Dizisi)

2014 – Kara Para Aşk (Nilüfer Denzer) (TV Dizisi)

2012 – İstanbul Hatırası (Sultan) (TV Dizisi)

2012 – Araf Zamanı (TV Dizisi)

2012 – Sakarya Fırat (Melike Derbent) (TV Dizisi)

Ünlü oyuncunun arabasını görenler şoke oldu!
Ünlü oyuncunun arabasını görenler şoke oldu!
Ünlü oyuncunun arabasını görenler şoke oldu!
Ünlü oyuncunun arabasını görenler şoke oldu!
Ünlü oyuncunun arabasını görenler şoke oldu!

İstanbul, Sakarya, Sinema, Nisan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ünlü oyuncunun arabasını görenler şoke oldu! - Son Dakika Magazin


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