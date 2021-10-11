Yargı yine nefes kesici bir bölüm ile ekrana geldi..

Yargı'nın dün akşam ekrana gelen yeni bölümü yine seyircinin büyük ilgisiyle karşılandı. İşlerin giderek kızıştığı hikayede Metin, Erguvan Ailesi ile olan bağını Ilgaz'a itiraf ederken Ceylin ise Zafer'den İnci'yle aralarında geçen gerginliğin detaylarını öğrendi. Çınar'ın cinayet gecesinde İnci'yle yaşadıklarını anlatması ise izleyenleri katile bir adım daha yaklaştırdı. Cinayet gecesi İnci'nin taktığı küpenin diğer tekinin kendisinde olduğunu fark eden Laçin'in Yekta'dan hesap sorması ve Yekta'nın da şüpheliler arasında yerini alması herkesin heyecanına heyecan katarken katilin kim olabileceğine dair tahminleri bir kez daha sorgulattı.

Her bölüm hikayeye eklenen yeni şüpheliler ve artan gizemiyle seyirciden övgü dolu yorumlar alan Yargı yeni bölümüyle de sosyal medyanın en çok konuşulanları arasındaydı. Katilin öğrenilmesine çok az bir süre kaldığı duyurulan dizinin etiketi #ÇemberDaralıyor ile #Yargı uzun süre TT listesinde üst sıralardaki yerini korurken karakterlerden 'Ilgaz', 'Ceylin', 'Çınar', 'Yekta' ve 'Engin' de listede yer aldı.

Sema Ergenekon'un kaleminin Ali Bilgin'in rejisiyle buluştuğu 'Yargı'nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Ece Yüksel, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

'Yargı' her Pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de…