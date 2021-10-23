Yasak Elma, İlişki Durumu: Karışık, Akasya Durağı, Savaşçı ve Arka Sokaklar gibi dizilerden tanıdığımız Berk Oktay kötü haberi duyurdu.

"DEĞERİNİ YAŞARKEN BİLİN"

Ünlü oyuncu, anneannesini kaybettiğini açıkladı. Oktay, "Atanızın, anne ve babanızın değerini yaşarken bilin, dualarını alın. Yalan dünyadan göçenlere selam olsun" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Berk Oktay, uzun süredir Yıldız Çağrı Atiksoy ile birliktelik yaşıyor.

BERK OKTAY KİMDİR?

Doğum tarihi: 28 Ekim 1982

Kaç yaşında: 38yaşında

Nereli: Ankara

Boy: 1,91 m

Berk Oktay, (d. 28 Ekim 1982, Ankara), Türk oyuncu ve manken.

2000-2006 yılları arasında modellik yaptı. 100'ün üzerinde defileye cıktı. Kariyerine 2004 yılının Haziran ayından sonra yurt dışında devam etti. Paris'e yerleşti ve Milano, Tokyo, Dubai, Moskova gibi şehirlerde D&G, Ferre, Gucci ve Prada gibi birçok markalarla çalıştı.

Üniversite eğitimini tamamlamak için Türkiye'ye döndü ve 2007 yılının Şubat ayında Türker İnanoğlu'ndan aldığı teklifle Türvak'tan özel oyunculuk dersi alarak Erler Film ile sözleşmeyi imzaladı. Tatlı Bela Fadime dizisiyle tanındı. Ardından Akasya Durağı'nda yer aldı. Daha sonra Kanal D'de yayınlanan 'Arka Sokaklar dizisinde rol aldı. Bu diziden ayrıldıktan sonra dizi kariyerine Atv'de yayınlanan Alev Alev dizisi ile devam etti.

Star TV 'de yayınlanan Benim Hala Umudum Var adlı dizide Hakan karakterini canlandırdı. Daha sonra Aşktan Kaçılmaz adlı dizide oynadı. Show TV'de daha önce yayınlanan İlişki Durumu: Karışık adlı dizide Can Tekin karakterini canlandırmaktadıydı.

9 Nisan 2017 tarihinde FOX TV'de yayımlanmaya başlayan Savaşçı dizisinde başrol oynamıştır. 2020 Kasım itibari ile aynı kanal da yayımlanan Yasak Elma dizisine dahil olmuştur.