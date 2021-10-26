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Yılan hikayesine dönen aşkta mutlu son - Son Dakika

Yılan hikayesine dönen aşkta mutlu son

26.10.2021 11:28
Yılan hikayesine dönen aşkta mutlu son

Aşkı için imparatorluk unvanlarından vazgeçerek üniversiteden erkek arkadaşı Avukat Kei Komuro ile evlenen Japonya Prensesi Mako, ilişkileri hakkında çıkan yalan haberlere aldırış etmeyen ve yanında olan herkese teşekkür etti.

Aşkı için imparatorluk unvanlarından vazgeçerek üniversiteden erkek arkadaşı Avukat Kei Komuro ile evlenen Japonya Prensesi Mako, ilişkileri hakkında çıkan yalan haberlere aldırış etmeyen ve yanında olan herkese teşekkür etti.

Japonya'da imparatorluk gelenekleri gereği sıradan bir vatandaşla evlenebilmek için unvanlarından vazgeçen ve üniversiteden erkek arkadaşı olan Kei Komuro ile hayatını birleştiren Japonya Prensesi Mako, çiçeği burnunda eşi ile birlikte kameraların karşısına geçti. Yaklaşık 3 yıldır tüm dünyanın konuştuğu aşk hikayesinin kahramanı Mako, ilişkileri hakkında kamuoyunda dile getirilen iddialar hakkında çok fazla açıklama yapma fırsatı olmadığını söyledi. Söz konusu durumun çeşitli yanlış anlaşılmalara neden olmuş olabileceğini kaydeden Mako, evlilik kararları ile ilgili farklı görüşlere saygı duyduğunu ve kamuoyunu bu konu ile meşgul ettiği için üzüntü duyduğunu ifade etti. Haklarında çıkan yalan haberlere aldırış etmeyip ilişkilerini destekleyenlere teşekkür eden Mako, eşinin yurt dışındaki kariyer planlarını desteklediğini kaydetti.

"Zorluklara hazırız"

Yeni bir hayata başlayacağı Komuro ile birlikte muhtemel zorluklarla karşılaşacakları tahmininde bulunan Mako, her zaman olduğu gibi eşi ile birlikte bunların üstesinden geleceğine dair inancını yineledi. Mako, daha fazla insanın herkesin desteği ile birlikte arzu ettikleri hayatı yaşayabileceği bir toplum umut ettiğini de sözlerine ekledi. Komuro da Mako ile sıcak bir yuva kurmayı umduğunu ve elinden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğini vurguladı.

Yılan hikayesine dönmüştü

2017 yılında Tokyo'daki Uluslararası Hristiyan Üniversitesi (ICU) mezunu olan sınıf arkadaşı Kei Komuro ile nişanlandığı gündeme gelen Prenses Mako'nun 2018 Mart ayında yapılması beklenen resmi nişan töreni ertelenmiş, Japon basınında yer alan haberlere göre müstakbel damat Avukat Kei Komuro'nun annesinin oğlunun üniversite masrafları için eski nişanlısından aldığı 36 bin dolarlık borcu geri ödemeyi reddettiği iddia edilmişti. Söz konusu dedikoduların imparatorluk ailesinde rahatsızlık oluşturduğuna dair söylentiler yayılırken, çiftin arasına kara kedi girdiği yorumları yapılmıştı. Çift ise yaptıkları açıklama ile iddiaları yalanlamıştı. - TOKYO

Kei Komuro, Japonya, Evlilik, Yılan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Yılan hikayesine dönen aşkta mutlu son - Son Dakika Magazin


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