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Zümrüt Yenice Kültür ve Sanat Festivali Zakkum konseri ile sona erdi - Son Dakika

Zümrüt Yenice Kültür ve Sanat Festivali Zakkum konseri ile sona erdi

02.11.2021 11:47
Zümrüt Yenice Kültür ve Sanat Festivali Zakkum konseri ile sona erdi

Karabük'ün Yenice ilçesinde bu yıl 23.'sü düzenlenen Zümrüt Yenice Kültür ve Sanat Festivali ünlü Rock grubu Zakkum konseri ile sona erdi.

Karabük'ün Yenice ilçesinde bu yıl 23.'sü düzenlenen Zümrüt Yenice Kültür ve Sanat Festivali ünlü Rock grubu Zakkum konseri ile sona erdi.

Yenice Belediyesi tarafından düzenlenen ve 5 gün süren Zümrüt Yenice Kültür ve Sanat Festivali dolu dolu etkinliklerle kutlandı. Festivalin son gününde Karabük Üniversitesi Halk Oyunları Ekibi gösterisinin ardından Türk Halk Müziği Ses Yarışmasında derece alan ilk 3 yarışmacı sahne alarak eserlerini seslendirdi. Festivalin açılış konuşmasını yapan Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılan herkese teşekkür etti.

Konuşmanın ardından sahneye çıkan ünlü Rock grubu Zakkum hayranlarıyla bir araya geldi. Meydanı dolduran vatandaşları coşturan Zakkum, birbirinden güzel parçaları hayranları ile söyleyerek Yenicelilere unutulamayacak bir gece yaşattı.

Festivale Karabük Valisi Fuat Gürel, Yenice Kaymakamı Yasin Erdem, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Murat Kotra, MHP İl Başkanı Adem Kar, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KARABÜK

Milliyetçi Hareket Partisi, Türk Halk Müziği, Zeki Çaylı, Karabük, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Zümrüt Yenice Kültür ve Sanat Festivali Zakkum konseri ile sona erdi - Son Dakika Magazin


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