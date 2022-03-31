Mahkemeden Sürpriz Karar Çıktı! - Son Dakika

İstanbul 11. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, davacı Cem Yılmaz ile davalı Ahu Yağtu katılmadı. Tarafları avukatları temsil etti. Gizli görülen duruşmaya basın mensupları alınmadı.

Cem Yılmaz, nafakayı dolar bazında değil, TL olarak ödemek istemişti. Mahkeme, 10 bin dolarlık nafakanın 70 bin TL olarak belirlenmesine hükmetti.

NAFAKANIN 40 BİN TL OLMASINI TALEP ETMİŞTİ

Cem Yılmaz dokuz yaşındaki oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka öderken, Ahu Yağtu'ya 500 bin dolar tazminat ödemişti. Sekiz yıl boyunca oğlu için 10 bin dolar nafaka ödeyen komedyen, nafakanın azaltılması için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Eski eşi Ahu Yağtu'ya dava açan Cem Yılmaz, 10 bin dolarlık nafakanın 40 bin TL olması talebinde bulunmuştu. (DHA)

CEM YILMAZ İLE AHU YAĞTU NEDEN BOŞANDI?

Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu 2012 yılında evlendi. Çift, 2013 yılında boşandı. Cem Yılmaz, oğlu Kemal'i yetiştirirken yaptığı bazı hataların eşi Ahu Yağtu ile ayrılığına neden olduğunu itiraf etmişti. Cem Yılmaz, "Ben fazla empatik bir babaydım. Belki bu yüzden biz Ahu'yla bu kadar gerildik ve ayrıldık. Fazladan bir anne rolü oynadım" demişti.

Yılmaz ve Yağtu'nun bu evlilikten Kemal adını verdikleri 1 oğlu bulunuyor.