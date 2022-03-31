Mahkemeden Sürpriz Karar Çıktı! - Son Dakika
Üye Girişi

Mahkemeden Sürpriz Karar Çıktı!

31.03.2022 17:04
Mahkemeden Sürpriz Karar Çıktı!

Komedyen Cem Yılmaz'ın, 2013 yılında boşandığı Ahu Yağtu'ya ödediği 10 bin dolarlık nafakanın azaltılıp, 40 bin TL olmasını talep ettiği davada karar çıktı. İşte mahkemenin kararı...

İstanbul 11. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, davacı Cem Yılmaz ile davalı Ahu Yağtu katılmadı. Tarafları avukatları temsil etti. Gizli görülen duruşmaya basın mensupları alınmadı.

Cem Yılmaz, nafakayı dolar bazında değil, TL olarak ödemek istemişti. Mahkeme, 10 bin dolarlık nafakanın 70 bin TL olarak belirlenmesine hükmetti.

NAFAKANIN 40 BİN TL OLMASINI TALEP ETMİŞTİ

Cem Yılmaz dokuz yaşındaki oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka öderken, Ahu Yağtu'ya 500 bin dolar tazminat ödemişti. Sekiz yıl boyunca oğlu için 10 bin dolar nafaka ödeyen komedyen, nafakanın azaltılması için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Eski eşi Ahu Yağtu'ya dava açan Cem Yılmaz, 10 bin dolarlık nafakanın 40 bin TL olması talebinde bulunmuştu. (DHA)

CEM YILMAZ İLE AHU YAĞTU NEDEN BOŞANDI?

Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu 2012 yılında evlendi. Çift, 2013 yılında boşandı. Cem Yılmaz, oğlu Kemal'i yetiştirirken yaptığı bazı hataların eşi Ahu Yağtu ile ayrılığına neden olduğunu itiraf etmişti. Cem Yılmaz, "Ben fazla empatik bir babaydım. Belki bu yüzden biz Ahu'yla bu kadar gerildik ve ayrıldık. Fazladan bir anne rolü oynadım" demişti.

Yılmaz ve Yağtu'nun bu evlilikten Kemal adını verdikleri 1 oğlu bulunuyor.

Mahkemeden Sürpriz Karar Çıktı!

YORUMLAR
500
Cem Yılmaz eski eşi Ahu Yağtu'ya açtığı nafaka davasını kazandı! Artık daha az ödeyecek Cem Yılmaz eski eşi Ahu Yağtu'ya açtığı nafaka davasını kazandı! Artık daha az ödeyecek Son dakika haberleri... Cem Yılmaz eski eşine ödediği nafaka davasını kazandı Son dakika haberleri... Cem Yılmaz eski eşine ödediği nafaka davasını kazandı

Türk Lirası, Cem Yılmaz, Ahu Yağtu, dolar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Mahkemeden Sürpriz Karar Çıktı! - Son Dakika


Son Dakika
16:58 Rusya Devlet Başkanı Putin uyarıda bulundu: Rubleyle ödeme yapılmazsa Rus gazı sözleşmeleri durdurulacak
16:35 Eşini öldürmekten 24 yıl ceza alan kocaya beraat: Telefonuna mesaj geldi, ne olduğunu sorunca kendini attı
16:02 Talas Belediyesi gelen tepkileri değerlendirdi, Ramazan'da "davul çalma yasağını" iptal etti!
15:55 Sevda Demirel, cinsiyet değiştirip adını Doruk yapan Neslihan Doğrusöz'le ilişkisini anlattı: Tanıdığım en delikanlı erkekti
15:53 Doukara'nın çektirdiği üçlü başını yaktı! Giresunspor, sözleşmesini feshetti
15:48 Şeker zammı sonrası market etiketlerinde hangi rakamları göreceğiz? İşte miktarına göre yeni şeker fiyatları
15:38 CHP'li Özkoç'tan, Soylu'ya çok sert sözler: İçişleri Bakanlığı, hiç bu kadar itibarsız ve çapsız bir kişi tarafından yönetilmedi!
15:38 Hakkında kayıp ihbarı yapılan kadın anneannesinin mezarı başında ölü bulundu!
15:30 Fıs Fıs İsmail rolüyle tanınan Süleyman Yağcı özür diledi: Kelimem maksadını aştı
15:22 Markette hırsızlık yaptığı söylenen kadın bir anda soyundu, müşteriler dondu kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 17:11:48. #1.11#
SON DAKİKA: Mahkemeden Sürpriz Karar Çıktı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement