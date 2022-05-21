Mahkemelik Oldular! Şok Eden Gerçekler - Son Dakika
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Mahkemelik Oldular! Şok Eden Gerçekler

21.05.2022 12:50
Mahkemelik Oldular! Şok Eden Gerçekler

Buse Varol ile evliliğini kurtaran Alişan'ın başına korkunç bir olay geldi. Yağ aldırma operasyonu yaptıran Alişan ölümden döndü. Mahkemeye giden Alişan, eşi Buse Varol'u tanık yaparak operasyonu gerçekleştiren doktora 2 milyon 10 bin TL'lik tazminat davası açtı. İşte yaşananların perde arkası...

Buse Varol ile boşanmanın eşiğinden dönen Alişan kolay yoldan zayıflamak istedi. Alişan, arkadaşı olan doktor Ufuk A.'nın daha fit ve sağlıklı görüneceğini belirterek kendisini yağ aldırma operasyonu için ikna etmesi sonrasında ölümden döndü.

OPERASYON BİTMEK BİLMEDİ

Alişan doktorun "Sporla falan uğraşmana gerek yok, ben iki dakikada karın bölgesindeki yağlardan seni kurtarırım" demesine inandı ve ameliyat masasına yattı.

İHA'nın haberine göre; Alişan 5 buçuk saat süren operasyon geçirdi. Alişan'ın eşi, doktor Ufuk A.'ya operasyonun neden uzun sürdüğünü sorması sonucu, Ufuk A. kendilerine "Kolay mı? Beş buçuk kilo yağ aldım. O yüzden bu kadar uzun sürdü" cevabını verdi.

Geceyi hastanede geçiren Alişan, operasyondan saatler sonra vücudunun neredeyse tamamında kızarıklık, morluk gibi sorunlar yaşadı. Alişan'ın, özellikle operasyonun yapıldığı karın bölgesinde ileri derecede yanık ve buna bağlı şiddetli ağrı oluştu.

"YANIK İZİ GEÇMEYEBİLİR"

Vücudundaki yanık ve yaraların gittikçe kötüleşmesi üzerine 2019'un ağustos sonunda iki ayrı estetik cerraha görünen Alişan'a 'Vücudundan gereğinden fazla yağ alındığını, dolayısıyla bu yağların tekrar vücuda enjekte edilmek (yerine konması) suretiyle belki düzelmenin sağlanabileceğini ve fakat lipolazer denilen aletle yapılan işlemde meydana gelen yanık izinin bir daha düzelme ihtimalinin olmadığı' söyledi.

Mahkemelik Oldular! Şok Eden Gerçekler

2 MİLYON TL TAZMİNAT İSTEDİ

Şarkıcı Alişan'a, kök hücre tedavisi uygulandı. Karın kısmında kısmi düzelmeler olan Alişan'ın yanık izinin iyileşme ihtimalinin olmadığı tıbben kesinleşti. Vücudunda "kalıcı hasar" meydana gelen ve mesleğini icra etmekte zorlanan Alişan, doktor Ufuk A.'ya 2 milyon 10 bin TL'lik tazminat davası açtı.

EŞİNİ TANIK YAPTI

İstanbul Tüketici Mahkemesi'nde görülen davaya Alişan eşi Buse Varol ile katıldı. Geçtiğimi aylarda boşanacakları yönünde gündeme gelen çift adliyeye el ele geldi. Alişan'ın yağ aldırma operasyonunu yaptırdığı Doktor Ufuk A.'a açtığı tazminat davasına katılan çift davanın gizli görülmesi sebebiyle açıklama yapmadı.

Gizli görülen duruşmada Alişan'ın eşi Buse Varol olmak üzeri toplamda iki tanığı dinlendi.

Duruşma, taraf avukatlarının tanık anlatımlarına karşı beyanda bulunmaları için ertelendi.

BUSE VAROL KİMDİR?

Buse Varol kimdir, kaç yaşında; Oyuncu Buse Varol, 25 Mart 1990 tarihinde Manisa'da dünyaya geldi. 31 yaşındadır.

Üniversite eğitimini Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümü'nde tamamladı. "Payitaht: Abdülhamid" dizisinde "Mislimelek Sultan" karakterine hayat veren Buse Varol, kısa bir süre "Çok Tatlı" programının sunuculuğunu üstlendi. Buse Varol, 6 Mayıs 2018'de Alişan ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Burak ve Eliz adında iki çocuğu bulunuyor.

ALİŞAN KİMDİR?

Alişan kimdir, gerçek adı ne; Serkan Burak Tektaş, ya da bilinen adıyla Alişan, Bingöl'lü bir ailenin çocuğu olarak 19 Haziran 1976'da İstanbul Erenköy'de dünyaya geldi. Alişan 45 yaşındadır.

Müzik piyasasına atılana kadar adı Serkan Burak Tektaş'tı. Müzik yeteneği, küçük yaşlarda ailesi tarafından anlaşıldı. Alişan, 6 Mayıs 2018'de oyuncu Buse Varol ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Burak ve Eliz adında iki çocuğu bulunuyor.

Mahkemelik Oldular! Şok Eden Gerçekler
Mahkemelik Oldular! Şok Eden Gerçekler
Mahkemelik Oldular! Şok Eden Gerçekler

YORUMLAR
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Yağ aldırma operasyonu sırasında boynunda yanık izi kalmıştı! Alişan, doktoruyla tazminat davasında yüzleşti Yağ aldırma operasyonu sırasında boynunda yanık izi kalmıştı! Alişan, doktoruyla tazminat davasında yüzleşti İSTANBUL-ALİŞAN'IN TAZMİNAT DAVASINDA EŞİ BUSE VAROL TANIK OLARAK DİNLENDİ İSTANBUL-ALİŞAN'IN TAZMİNAT DAVASINDA EŞİ BUSE VAROL TANIK OLARAK DİNLENDİ
Kaynak: Snob Magazin

İhlas Haber Ajansı, Türk Lirası, Buse Varol, Alişan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mahkemelik Oldular! Şok Eden Gerçekler - Son Dakika


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