Mahkum dizisi dün akşam sevenleriyle buluştu! Bölüme Fırat ve Barış'ın kaybolması damga vurdu - Son Dakika

Mahkum dizisinin 15. bölümü FOX TV ekranlarında izleyiciyle buluştu. Mahkum dizisinin son bölümünde; Büyük düellonun ortasındayken ortadan kaybolan Fırat ve Barış, iki tarafın da büyük kaygılar içerisinde kalmasına sebep olur. Köşe bucak aranmalarına rağmen hiçbir yerde izlerine rastlanmaz.

Sözünün çiğnenmesinin öfkesini yaşayan Sinyor, bu meseleyi kökünden bitirmeye kararlıdır. Fırat'ın kalemi çoktan kırılmıştır.

MAHKUM DİZİSİ KONUSU NE?

İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur. Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?

MAHKUM OYUNCULARI KİMLER?