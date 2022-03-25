Mahkum dizisi dün akşam sevenleriyle buluştu! Bölüme Fırat ve Barış'ın kaybolması damga vurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Mahkum dizisi dün akşam sevenleriyle buluştu! Bölüme Fırat ve Barış'ın kaybolması damga vurdu

25.03.2022 12:28
Mahkum dizisi dün akşam sevenleriyle buluştu! Bölüme Fırat ve Barış'ın kaybolması damga vurdu

FOX TV'de yayınlanan Mahkum dizisinin 15. bölümü ekrana geldi. Sevilen dizinin son bölümüne Fırat ve Barış'ın ortadan kaybolması damga vurdu.

Mahkum dizisinin 15. bölümü FOX TV ekranlarında izleyiciyle buluştu. Mahkum dizisinin son bölümünde; Büyük düellonun ortasındayken ortadan kaybolan Fırat ve Barış, iki tarafın da büyük kaygılar içerisinde kalmasına sebep olur. Köşe bucak aranmalarına rağmen hiçbir yerde izlerine rastlanmaz.

Sözünün çiğnenmesinin öfkesini yaşayan Sinyor, bu meseleyi kökünden bitirmeye kararlıdır. Fırat'ın kalemi çoktan kırılmıştır.

MAHKUM DİZİSİ KONUSU NE?

İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur. Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?

MAHKUM OYUNCULARI KİMLER?

YORUMLAR
500
Rusya'da mahsur kalan Siirtli vatandaş, yurda dönmek için yardım bekliyor Rusya'da mahsur kalan Siirtli vatandaş, yurda dönmek için yardım bekliyor Son dakika haber: Yargıtaydan, TRT sanatçısı Hatice Kaçmaz cinayeti davasının temyiz süreciyle ilgili açıklama Açıklaması Son dakika haber: Yargıtaydan, TRT sanatçısı Hatice Kaçmaz cinayeti davasının temyiz süreciyle ilgili açıklama Açıklaması

Mahkum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mahkum dizisi dün akşam sevenleriyle buluştu! Bölüme Fırat ve Barış'ın kaybolması damga vurdu - Son Dakika


Son Dakika
17:31 Salih Özcan, Türkiye A Milli Takımı'nı seçti!
17:15 Son Dakika: Rusya savaşın 30. gününde kayıplarını açıkladı: 1351 asker öldü, 3 bin 825 asker yaralı
17:02 Son Dakika: ABD Başkanı Biden'la görüşmek için yola çıkmıştı! Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın olduğu uçak Varşova'ya dönerek acil iniş yaptı
17:00 Volkan Demirel'den şaşırtan açıklama: Benim zamanımda sosyal medya olsa oynamazdım
16:47 Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'daki operasyonun birinci etabı tamamlandı
16:36 AK Partili Şamil Tayyar'ın Bekir Pakdemirli'ye tepkisi dinmiyor!
16:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e, "Barış için atılacak adımın mimarı sen olmalısın" diyecek
16:30 CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Kucaklaşmadığımız kesimlerle kucaklaşmak istiyoruz!
16:16 Mesut Özil kadro dışı bırakıldı ama "Aslolan Fenerbahçe'dir" diyerek, taraftarın gönlüne taht kurdu
16:15 Nurgül Yeşilçay bir kase çorbaya 132 TL ödeyince, kendini tutamadı: Uçmuş bunlar!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 17:36:10. #1.12#
SON DAKİKA: Mahkum dizisi dün akşam sevenleriyle buluştu! Bölüme Fırat ve Barış'ın kaybolması damga vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement