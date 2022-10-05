Mahkum... KARDEŞİNİN ÖLÜMÜ HACI'YI PERİŞAN EDER! - Son Dakika
Üye Girişi

Mahkum... KARDEŞİNİN ÖLÜMÜ HACI'YI PERİŞAN EDER!

05.10.2022 12:37
Mahkum... KARDEŞİNİN ÖLÜMÜ HACI'YI PERİŞAN EDER!

“Innocent Defendant” dizisinin uyarlaması olarak ekrana gelecek “Mahkum” 6 Ekim Perşembe günü saat 20.00'de 28. bölümüyle Fox TV ekranlarında...

Dadaloğlu'ndan gelen liste sonucu Hacı'nın kardeşi Zeyyat'ın öldürülmesi, Hacı'yı perişan eder.

Can dostunun acısını paylaşan Fırat, bir yandan da kontrolü elinde tutmak zorundadır.

Hacı'nın acısıyla hareket edip, hata yapmasına engel olmaya çalışırken Barış'a karşı sağlam bir adım daha atar.

Barış'ın vaat ettiği her şeyi rehin tutulan mahkuma vererek, Barış'ın hiç beklemediği bir hamle yapmıştır.

Fırat'a rehin aldığı mahkuma ulaşmaya çalışan Barış, öte tarafta Büge'nin sadakatini test etmektedir.

Büge'nin Dadaloğlu ile buluşması demek, yeraltına inmeyi hak etmesi demektir.

Büge'nin sadakatinin yanında, Fırat mahkum hamlesiyle Barışlar'ın saklandığı mekana bir adım daha yaklaşmıştır.

Mahkumlardan ayrı düşen Barış, Fırat'tan hiç beklemediği bir darbe yer. Barış, Büge ile birlikte aşağı inmeyi başaracak mıdır?

YORUMLAR
500
Yılbaşı gecesi bir kişiyi öldürmekten hükümlü iki sanığın diğer cinayet davası başladı Yılbaşı gecesi bir kişiyi öldürmekten hükümlü iki sanığın diğer cinayet davası başladı İran'da 6 yıl sonra serbest bırakılan ABD vatandaşı, ülkeden ayrıldı İran'da 6 yıl sonra serbest bırakılan ABD vatandaşı, ülkeden ayrıldı
Kaynak: Magazinkolik

Dadaloğlu, Mahkum, Fırat, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mahkum... KARDEŞİNİN ÖLÜMÜ HACI'YI PERİŞAN EDER! - Son Dakika

Bu haber Magazinkolik tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Magazinkolik tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Magazinkolik kurumudur.

Son Dakika
18:34 Putin'den gerilimi artıracak hamle! Avrupa'nın en büyük santralini Ukrayna'dan alıp Rus mülkiyetine dahil etti
18:09 TSK'nın Katar tezkeresi Meclis'te onaylandı! Mehmetçik, Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında 6 ay görevli olacak
17:51 Sunucu Müge Anlı'dan eşi ve özel hayatı ile ilgili dikkat çeken sözler! Siniri vücut dilinden de belli oldu
17:23 Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a net mesaj: Talimatı verdik gereken yapılacak
17:23 Ocak 2023'te emekli ve memur maaşlarında yüzde 40'lık artış olacağı düşünülüyor
17:21 İsveç devlet televizyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiler! Büyükelçi, Dışişleri'ne çağırıldı
17:18 İBB Başkanı İmamoğlu, Bakan Nebati'nin gündem olan sözlerini alıntılayarak metroyla ilgili tepki gösterdi
17:02 ABD'de korkunç görüntü! Kurban edilen keçiler, nehri kırmızıya boyadı
16:33 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan AEK Larnaca değerlendirmesi: Fiziksel olarak güçlü oyun sergilemek istiyoruz
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli arasındaki kritik görüşme başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 19:04:15. #1.13#
SON DAKİKA: Mahkum... KARDEŞİNİN ÖLÜMÜ HACI'YI PERİŞAN EDER! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement