Mahkum'un dün akşam yayınlanan 21. bölümünde neler yaşandı? Fırat, Barış'a karşı hangi hamleyi yaptı? - Son Dakika
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Mahkum'un dün akşam yayınlanan 21. bölümünde neler yaşandı? Fırat, Barış'a karşı hangi hamleyi yaptı?

13.05.2022 09:11
Mahkum'un dün akşam yayınlanan 21. bölümünde neler yaşandı? Fırat, Barış'a karşı hangi hamleyi yaptı?

FOX ekranlarının merakla takip edilen dizisi Mahkum, dün akşam 21.bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Bu zamana kadar işlediği tüm suçların hesabını sormak için dönen Savaş'ın peşinden giden Barış'a Fırat'tan son bir hamle daha geldi.

FOX ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Mahkum, dün akşam yeni bölümüyle ekran karşısına çıktı.

21. bölümde, Savcılık makamına döner dönmez ilk iş Barış'ın peşine düşen Fırat, onu köşeye sıkıştıracak büyük hamleler peşindedir. Zahit'ten aldığı bilgi sayesinde, söz verdiği gibi yeniden adliyeye sanık olarak kendi elleriyle götürür. Av avcı hikayesinde roller değişmişken Barış tarafından hiç tahmin etmediği bir hamle ile karşılaşır.

FIRAT HAMLESİNİ SONA SAKLADI

Barış için Fırat'ın dönüşünden daha büyük bir şok gözlerinin önündeki Savaş'tır. Bu zamana kadar işlediği tüm suçların hesabını sormak için dönmüştür. Barış bu korkunç sorunun peşinden giderken Fırat'tan son bir hamle gelir. Onu en zayıf yerinden vuracaktır.

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Son Dakika Magazin Mahkum'un dün akşam yayınlanan 21. bölümünde neler yaşandı? Fırat, Barış'a karşı hangi hamleyi yaptı? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mahkum'un dün akşam yayınlanan 21. bölümünde neler yaşandı? Fırat, Barış'a karşı hangi hamleyi yaptı? - Son Dakika
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