Türküleriyle ve kendine has hareketleriyle geniş bir hayran kitlesine hitap eden Mahmut Tuncer, bu kez kızı Gizem Tuncer'in paylaştığı cesur video ile gündeme geldi.
Gizem Tuncer, geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklamayla gündeme gelmişti. Hayatında kimsenin olmadığı söyleyen Tuncer "Parasız adam gereksiz adamdır" demiş ve tepkilerin odağına oturmuştu.
Müzik ve oyunculuk eğitimi alan Gizem Tuncer, "Mahmut Tuncer'in kızının mutaassıp olmasını bekliyorlar ama ben değilim" şeklindeki çıkışıyla da çok konuşulmuştu.
Son Dakika › Magazin › Mahmut Tuncer'in kızından cesur paylaşım! 'Baban görmesin' yorumları yapılıyor - Son Dakika
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