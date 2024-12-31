Mahmut Tuncer'in kızından cesur paylaşım! "Baban görmesin" yorumları yapılıyor - Son Dakika
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Mahmut Tuncer'in kızından cesur paylaşım! "Baban görmesin" yorumları yapılıyor

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Mahmut Tuncer'in şarkıcı kızı Gizem Tuncer, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımla dikkat çekti. Gizem Tuncer'in paylaştığı videonun altına "Aman baban görmesin" şeklinde yorumlar yapıldı.

31.12.2024 16:46
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Türküleriyle ve kendine has hareketleriyle geniş bir hayran kitlesine hitap eden Mahmut Tuncer, bu kez kızı Gizem Tuncer'in paylaştığı cesur video ile gündeme geldi.

"PARASIZ ADAM GEREKSİZ ADAMDIR"

Gizem Tuncer, geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklamayla gündeme gelmişti. Hayatında kimsenin olmadığı söyleyen Tuncer "Parasız adam gereksiz adamdır" demiş ve tepkilerin odağına oturmuştu.

Mahmut Tuncer'in kızından cesur paylaşım! 'Baban görmesin' yorumları yapılıyor

"MAHMUT TUNCER'İN KIZININ..."

Müzik ve oyunculuk eğitimi alan Gizem Tuncer, "Mahmut Tuncer'in kızının mutaassıp olmasını bekliyorlar ama ben değilim" şeklindeki çıkışıyla da çok konuşulmuştu.

Mahmut Tuncer\'in kızından cesur paylaşım! "Baban görmesin" yorumları yapılıyor

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Son Dakika Magazin Mahmut Tuncer'in kızından cesur paylaşım! 'Baban görmesin' yorumları yapılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • Fatih Celik:
    Beyni iyi çalışmayan vücudunu pazarlar 524 5 Yanıtla
  • Fatih şahan:
    Edepsizliğin adı cesaret olmuş. 358 1 Yanıtla
  • YUSUF CANER:
    Mahmut artik buna bişey yapamaz. profesyonel olmuş 187 2 Yanıtla
  • Abdullah Çelik:
    kıronun kızı 94 59 Yanıtla
  • ahmet keles:
    sayenizde babası gördü 133 2 Yanıtla
  • Ateş:
    Yatakta hazır bende hazırım mesajı vermiş. 124 3 Yanıtla
  • Recep Şehitoğlu:
    Tüü yüzüne 124 1 Yanıtla
  • Serdar Erişen:
    Urfa sosyetesi bu hale gelir finalde 105 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    mamud emmi Bu ne hal yakışmıyor Allah akıl fikir versin rezillik yaw 16 1 Yanıtla
  • Abdullah Özkan:
    ne zıplatılır bu ne aradığı belli 3 harfli 12 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Mahmut Tuncer'in kızından cesur paylaşım! "Baban görmesin" yorumları yapılıyor - Son Dakika
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