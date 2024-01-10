Mahsun Kırmızıgül\'ün Yeni Filmi \'Prestij Meselesi\' 12 Ocak\'ta FOX\'ta

Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği, oyuncu kadrosunda Engin Hepileri, Eser Yenenler, Aslıhan Güner, Birdan Damla Yılmaz, Şebnem Bozoklu, Melisa Döngel, Mahmut Kırmızıgül, Onur Gözeten, Ali Erkin, Ece Yaşar ve Ali Sürmeli, Bülent Emrah Parlak, Celil Nalçakan, Erdal Özyağcılar, Erkan Petekkaya, Levent Sülün, Melek Baykal, Meral Çetinkaya, Murat Han, Necmi Yapıcı, Nursel Köse, Zafer Ergin'in yer aldığı "Prestij Meselesi" filmi, 12 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de FOX izleyicisiyle buluşacak.

Televizyonda ilk kez yayınlanacak dram türündeki filmde; 1989 yılında Beyoğlu'nda Balin pavyonda çalışan Hilmi Topaloğlu, abisi Mustafa Topaloğlu'nun önerisi ile müzik yapımcısı olur.

Mustafa ve Hilmi Topaloğlu Unkapanı müzik çarşısında Nokta müzik isimli bir yapım şirketi kurarlar. Genç yeteneklerin peşine düşen yapımcı Hilmi Topaloğlu sırası ile önce Haluk Levent'i bulur.