Makyaj ürünleri yiyen fenomen hayatını kaybetti - Son Dakika
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Makyaj ürünleri yiyen fenomen hayatını kaybetti

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Makyaj ürünleri yiyen fenomen hayatını kaybetti
05.06.2025 10:18  Güncelleme: 10:30
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Makyaj ürünleri yiyen fenomen hayatını kaybetti
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Tayvanlı içerik üreticisi Guava Shuishui, güzellik ürünlerini tadarak çektiği videolarla ün kazanmıştı. Ancak bu dikkat çekici içerikler genç kadının hayatına mal oldu. Uzmanlar sosyal medya trendlerinin geldiği tehlikeli noktaya dikkat çekiyor.

Tayvan'da, "Guava Beauty" ismiyle tanınan 24 yaşındaki sosyal medya fenomeni Guava Shuishui'nin trajik ölümü, sosyal medyada yaygınlaşan riskli akımların geldiği tehlikeli noktayı gözler önüne serdi. Güzellik ürünlerini test ederken tatmasıyla dikkat çeken Shuishui, kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştı. Ancak bu sıra dışı içerikler ölümle sonuçlandı. Genç kadın, muhtemelen kozmetik ürünlerin içindeki kimyasallardan zehirlenerek yaşamını yitirdi. Ailesi tarafından yapılan açıklamada, Shuishui'nin"ani bir hastalık" nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

"KÖTÜ ÖRNEK OLUYORDU"

Fenomenin özellikle "mukbang" tarzı videoları büyük ilgi görüyordu. Shuishui, ruj, allık, yüz maskesi hatta pamuk ped gibi kozmetik ürünleri deneyip ardından tatlarına dair yorum yapıyordu. Bu alışılmadık içerik tarzı ona büyük bir hayran kitlesi kazandırdı. Ancak bazı takipçileri, bu tür videoların küçük yaştaki izleyiciler için kötü örnek oluşturduğunu ve ürünlerin toksik olabileceğini belirterek uyarılarda bulundu.

Makyaj ürünleri yiyen fenomen hayatını kaybetti

2024 yılının sonlarında sayfasına sabitlediği bir videoda Shuishui, bir jel allığı çatal yardımıyla çıkarıp kaşık gibi kullanarak yemişti. Bu video sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İçerik açıklamasında, "güzellik ürünleri yemenin tartışmalı bir konu olduğunun farkında olduğunu", ve 6 yaş altındaki çocukların içeriklerini izlememesi gerektiğini vurgulamıştı. Bu trajik olayın ardından sosyal medya platformlarında içerik üreticilerinin sağlık sınırlarını zorlamaması gerektiği bir kez daha hatırlatıldı. Shuishui'nin ölümüne dair endişeler, hem takipçileri hem de dijital içerik uzmanları arasında yankı buldu.

UZMANLAR UYARDI

İçerik üreticilerinin ilgi çekmek uğruna sağlığı riske atmaması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, özellikle çocukların ve gençlerin bu tür videolardan etkilenebileceğine dikkat çekiyor. "Sosyal medya trendleri masum görünse de, ciddi sağlık tehditleri barındırabilir," uyarısı yapılıyor.

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Son Dakika Magazin Makyaj ürünleri yiyen fenomen hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • erkan zengin:
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