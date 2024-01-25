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Hesaplarına el konulan Selin Ciğerci, ağlayarak isyan etti - Son Dakika
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Hesaplarına el konulan Selin Ciğerci, ağlayarak isyan etti

Engin ve Dilan Polat çiftinin tutuklanmasının ardından fenomenler hakkında başlatılan soruşturma kapsamında mal varlıklarına el konulan Selin Ciğerci, gözyaşları içinde isyan etti. Bu zamana kadar 60 milyon vergi ödediğini söyleyen Ciğerci, "Kimseye ödeme yapamıyorum. Faturalarımı çalışanlarım ve arkadaşlarımın eşleri ödüyor. Gökhan Çıra da benim için elinden geleni yapıyor. Yalvarırım bitsin" dedi.

25.01.2024 - 09:19,  Güncelleme: 09:52
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Engin ve Dilan Polat çiftinin para aklama ile vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanmasının ardından birçok fenomen hakkında soruşturma başlatıldı. Fenomenlerin arasında Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra da yer aldı. Mal varlıklarına el konulan Ciğerci, gözyaşları içinde isyan ederek çalışanlarına maaşlarını veremediklerini ve faturalarını başkalarının ödediğini söyledi.

"60 MİLYON TL VERGİ ÖDEDİM"

Instagram hesabından takipçilerine içini döken Selin Ciğerci, "Bunları gözyaşları içinde yazıyorum. Soruşturmaya girdiğim için vallahi mutluyum, sorun yok. Kimseye ödeme yapamıyorum, çalıştığım insanlar, tüm ailem, herkesin hesapları kapandı. Şubat başı geldi, maaşlar geldi, çalıştığım üreticilere mahcup oldum. Ben 40 yaşında bir kadınım. Benim ve ailemin bir itibarı var. Sizlere her gün şubemde ben öyle şeyler yapmadım diye konuşup dertleşiyorum. Ama ben çok yoruldum. Neler yaşıyorum sizlere asla belli etmiyorum ama çok üzülüyorum keşke böyle olmasaydı. Ben sizinle olmayı çok seviyorum. Çalışıyorum, vergimi de ödüyorum. Tüm günüm sizinle geçiyor. Çalışmaya başladığım günden beri ülkeme toplam 60 milyon TL vergi ödedim. Sevgili hanımlar evden kaçtım, bir kişiden borç almadım. Korsan taksicilik bile yaptım ama bu süreçte ilk kez borç aldım. Ayıp değil evet ama ben bunlar hak etmedim lütfen bir an önce sonuçlansın. Neyi hak ediyorsam onu yaşamak istiyorum" dedi.

Mal varlıklarına el konulan Selin Ciğerci, gözyaşları içinde isyan etti

"LÜTFEN YALVARIYORUM BİTSİN"

Zor zamanlar geçirdiğinden bahseden gözyaşlarına hakim olamayan Ciğerci, sözlerine şöyle devam etti: "Kim ne yaptığını bilmiyorum ama ben kendimi biliyorum. Çok yoruldum... Annemin emekli maaşına kadar her şey kapalı. lütfen bir an önce sonuçlansın. Suçum varsa, bir şey yaptıysam yaşamak istiyorum. Yapmadıysam da bir an önce bitsin. Ben kendimi biliyorum. Yalvarırım bitsin. Ben ağız tadıyla çalışmak istiyorum. Lütfen, yalvarıyorum. Ben para aklamayı değil, kazanmayı biliyorum. Eski eşim Gökhan Çıra, Tuzlaspor olayıyla ilgili takipsizlik kararı aldı. Benim güzellik merkezim üzerinden para aklandığı söylenmişti. Kim bana bunu yaşattıysa karmasını yaşasın. Soruşturma açıldığında yurtdışı yasağı geleceğini biliyorduk bana 'Amerika'ya git' dediler. Ben ne yaptım da kaçayım? Kafa gerçekten gitti. Sağlıklı bir beynim kalmadı."

Mal varlıklarına el konulan Selin Ciğerci, gözyaşları içinde isyan etti

"ESKİ EŞİM MAĞDUR OLMAYALIM DİYE HER ŞEYİ YAPIYOR"

Bu süreçte faturalarını arkadaşlarının eşlerin ödediğini ve eski eşi Gökhan Çıra'nın kendisine destek olduğunu söyleyen Ciğerci, "Bu süreçte tüm faturalarımı internet, telefon vs. çalışanlarım, arkadaşlarım ve eşleri ödüyor. Hiç birini unutmayacağım. Kızımın babasının da kapalı her şeyi ama onun yaptıklarını, mağdur olmayalım diye yapmaya çalıştıklarını asla unutmayacağım. Teşekkür ederim Gökhan Çıra" ifadelerini kullandı.

Mal varlıklarına el konulan Selin Ciğerci, gözyaşları içinde isyan etti
Mal varlıklarına el konulan Selin Ciğerci, gözyaşları içinde isyan etti
Mal varlıklarına el konulan Selin Ciğerci, gözyaşları içinde isyan etti
Mal varlıklarına el konulan Selin Ciğerci, gözyaşları içinde isyan etti
Hesaplarına el konulan Selin Ciğerci, ağlayarak isyan etti
YORUMLAR (2)
  • Serkan Basar: yerken iyi yiyemezken ağla yok öyle bir dünya Yanıtla 1 98
  • Fırat KATIRAĞ: Düm yediğin hurmalar bugün tırmalamaya başlamış. Allah işte ne oldum dememek lazım Yanıtla 0 3

Selin Ciğerci, Gökhan Çıra, Magazin, Son Dakika

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SON DAKİKA: Hesaplarına el konulan Selin Ciğerci, ağlayarak isyan etti - Son Dakika
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