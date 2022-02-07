Üye Girişi
Manavdan 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel karnabahar indirimi - Son Dakika

Manavdan 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel karnabahar indirimi

07.02.2022 09:52
Manavdan 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel karnabahar indirimi

Denizli Çameli'de bir manav, halk arasında 'çiçek' diye bilinen karnabaharda ilgi çekici bir kampanya oluşturdu.

Denizli Çameli'de bir manav, halk arasında 'çiçek' diye bilinen karnabaharda ilgi çekici bir kampanya oluşturdu. Karnabahara indirim uygulayan manavın, "O da çiçek, bu da çiçek. Sevgililer Günü'ne özel karnabahar" yazılı pankartı renkli görüntüler ortaya çıkardı.

14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla bir çok vatandaş birbirine hediye almak için çiçekçilerin yollarını tuttu. Çameli ilçesi Yeni Mahallede ise manavlık yapan İsa Güngör, farkındalık oluşturmak için halk arasında çiçek olarak bilinen karnabaharda kampanaya başlattı. Güngör, 14 Şubat Sevgililer Günü için 4 yıldır çiçekçiler gibi kampanya hazırlıyor. Halk arasında 'çiçek' olarak da bilinen karnabahara bu isminden çağrışım yaparak satışa sunan Güngör, '14 Şubat'a 11 gün kaldı kampanya başladı 'O da, bu da çiçek. Sevgililer Günü'ne özel karnabahar' yazılı pankart astı. Kampanyayı gören müşteriler, hem güldü hem de karnabaharı aldı.

"Bu yılki hedefimiz 5 ton çiçek satmak"

Mizah amaçlı 4 yıldır aynı kampanyayı yaptıklarını belirten Güngör; "Bu sene erken başladık, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel 'O da çiçek buda çiçek' kampanyasını başlattık. Geçen yıl bir hafta önce başlıyorduk, bu yıl erken başladık. Geçen yıl 4.90 TL olan fiyatımız bu yıl hava şartları nedeniyle 14.90 TL olarak belirledik. Geçen yıl 800 adet yani 3 ton satış yaptık. Bu yılki hedefimiz 5 ton çiçek satmak. Geçen yıllarda vatandaşlar kampanyamıza rağbet gösterdi, 3'er 5'er alanlar oldu. Bu yılda aynı ilgiyi bekliyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ

YORUMLAR
500

Sevgililer Günü, Türk Lirası, Denizli, Manav, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Manavdan 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel karnabahar indirimi - Son Dakika Magazin


Son Dakika Haberleri
09:39 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde gözaltı sayısı 17 oldu! Cinayet silahı Yeşilköy sahilindeki kayalıklarda bulundu
09:36 Ajax, Overmars'ın taciz skandalını affetmedi
09:34 Iğdır'da dini nikahlı eşi tarafından ölümle tehdit edilen kadın: Beni öldürünce mi tutuklayacaklar
09:34 Kadın katiline, kadınlardan oluşan mahkeme heyetinden "süper" indirim! Çocuğunun gözü önünde öldürmüştü
09:29 AK Partili Kurtulmuş'tan elektrik-doğal gaz faturaları yorumu: Ağır bir fatura oldu, bunun farkındayız! Ama zorunluydu!
09:15 MHP lideri Bahçeli: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına engel bir durum yoktur
09:12 SGK, hileli boşanma ve anlaşmalı evlilikleri incelemeye aldı
09:04 Otomobil takla attı: 2 kişi korkunç şekilde hayatını kaybetti
09:01 Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan ilk kez eşini ve oğlunu paylaştı
08:55 Ünlü yapımcı Mustafa Uslu'nun başına filmleri aratmayacak mafya tehdidi!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 09:58:16. #1.13#
SON DAKİKA: Manavdan 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel karnabahar indirimi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement