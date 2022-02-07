Manavdan 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel karnabahar indirimi

Denizli Çameli'de bir manav, halk arasında 'çiçek' diye bilinen karnabaharda ilgi çekici bir kampanya oluşturdu. Karnabahara indirim uygulayan manavın, "O da çiçek, bu da çiçek. Sevgililer Günü'ne özel karnabahar" yazılı pankartı renkli görüntüler ortaya çıkardı.

14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla bir çok vatandaş birbirine hediye almak için çiçekçilerin yollarını tuttu. Çameli ilçesi Yeni Mahallede ise manavlık yapan İsa Güngör, farkındalık oluşturmak için halk arasında çiçek olarak bilinen karnabaharda kampanaya başlattı. Güngör, 14 Şubat Sevgililer Günü için 4 yıldır çiçekçiler gibi kampanya hazırlıyor. Halk arasında 'çiçek' olarak da bilinen karnabahara bu isminden çağrışım yaparak satışa sunan Güngör, '14 Şubat'a 11 gün kaldı kampanya başladı 'O da, bu da çiçek. Sevgililer Günü'ne özel karnabahar' yazılı pankart astı. Kampanyayı gören müşteriler, hem güldü hem de karnabaharı aldı.

"Bu yılki hedefimiz 5 ton çiçek satmak"

Mizah amaçlı 4 yıldır aynı kampanyayı yaptıklarını belirten Güngör; "Bu sene erken başladık, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel 'O da çiçek buda çiçek' kampanyasını başlattık. Geçen yıl bir hafta önce başlıyorduk, bu yıl erken başladık. Geçen yıl 4.90 TL olan fiyatımız bu yıl hava şartları nedeniyle 14.90 TL olarak belirledik. Geçen yıl 800 adet yani 3 ton satış yaptık. Bu yılki hedefimiz 5 ton çiçek satmak. Geçen yıllarda vatandaşlar kampanyamıza rağbet gösterdi, 3'er 5'er alanlar oldu. Bu yılda aynı ilgiyi bekliyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ