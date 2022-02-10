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Maneviyata Yönelen Meriç Erkan'dan Şok Eden Esra Erol İtirafı... - Son Dakika

Maneviyata Yönelen Meriç Erkan'dan Şok Eden Esra Erol İtirafı...

10.02.2022 11:42
Maneviyata Yönelen Meriç Erkan'dan Şok Eden Esra Erol İtirafı...

Bir dönem Ahu Tuğba ile yaşadığı aşk ve çılgın danslarıyla adından sıkça söz ettiren Meriç Erkan, yıllar sonra ortaya çıktı. Adını 'Mahmut' olarak değiştiren ve maneviyata yönelen Erkan'ın, Esra Erol hakkındaki itirafı olay oldu. İşte Meriç Erkan'ın şaşırtan değişiminin perde arkası...

Geçtiğimiz yıllarda Esra Erol'un evlilik programına katılan, bir dönem Ahu Tuğba'nın sevgilisi olarak da tanınan Meriç Erkan, maneviyata yöneldi. İlginç danslarıyla hafızalara kazınan Meriç Arkan'ın son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

İSMİNİ 'MAHMUT' OLARAK DEĞİŞTİRDİ

İsmini "Mahmut" olarak değiştiren Erkan, Yeni Şafak'a yaptığı açıklamada, "Nasuh tövbesi" ettiğini söylerken, 'bambaşka bir hayata geçtiğini' ifade etti. "Ya nasıl böyle bir hayat yaşamışım" diyen Erkan, "Kurban olduğum Allah'ım sözünden dönmez, o beni affetti" dedi.

"Mahmut Erkan" olarak doğmak ve öyle yaşamak istediğini dile getiren Erkan, "Pişman olacağı şeyleri yapmasın kimse, sonra çok üzülürler. Allah'tan böyle rahmetli bir Rabbimiz var" diye konuştu.

"RABBİMLE ARAMDAKİ HESAPLAŞMA"

Yeni Şafak'a konuşan Erkan, "Ben aynı adamım, aynı beden ama hayat insanı başka taraflara çekiyor. Daha önceki konseptim, şovmenlik vs., e tabii insan... Bu bir konsept değil, bu başka bir şey... Rabbimle aramdaki bir hesaplaşma... Bir şeyin farkına varıyorsunuz ve bunu son nefes gelmeden yapıyorsunuz" diye konuştu.

"O SÖZÜNDEN DÖNMEZ"

Erkan, "Rabbim diyor ki, 'Bir günahına tövbe edip onu bir daha tekrar etmeyeni ben affettim' ben de diyorum ki, O sözünden dönmez... Ama ben haylazlık yaparım, günahlarıma devam ederim, tövbemi bozarım, cezamı da hak ederim o zaman..." ifadelerini kullandı.

"EVLENMEK NASİP İŞİ"

Evlilik hakkındaki soruya da yanıt veren Erkan, "Evlenmek olabilir tabii, nasip kısmet... Tam böyle İslam'a uygun, şeriata uygun, İslam'a uygun zihniyeti ve kıyafeti olacak, yan yana durduğumuzda da hakikaten bu çift görünüşüyle de hareketle de Müslüman, topluma faydalı olacak... Nasibimiz varsa olur, olmazsa da ben aşkın büyüğünü yakalamışım zaten" ifadelerini kullandı.

"HEPSİ KURGUYDU"

Bir dönem Esra Erol'un programına katılan Meriç Erkan, "Hepsi kurguydu" diyerek şoke etti.

MERİÇ ERKAN KİMDİR?

Meriç Erkan kim, nereli, kaç yaşında; 2 Temmuz 1969 Samsun doğumlu olan Meriç Erkan, ilköğretimini de orada tamamladı. 52 yaşındadır. Maneviyata yöneldiğini açıklayan Meriç Erkan, adını 'Mahmut' olarak değiştirdi.

Meriç Erkan, 1987 yılında Samsun Maltepe Lisesi'nden mezun olduktan sonra ajanslarda modellik yapmaya başladı. Adını Kuşum Aydın'ın sunduğu programla duyuran Meriç Erkan, Ahu Tuğba ile yaşadığı aşk ile hatırlanıyor. "Esra Erol'da" programına katılan ve programdan olaylı bir şekilde ayrılan Meriç Erkan, program hakkında çeşitli iddialarda bulunmuştu. Meriç Erkan, yaşadığı büyük aşktan sonra inzivaya çekildi ve ekranlarda yer almadı.

Maneviyata Yönelen Meriç Erkan'dan Şok Eden Esra Erol İtirafı...
Maneviyata Yönelen Meriç Erkan'dan Şok Eden Esra Erol İtirafı...
Maneviyata Yönelen Meriç Erkan'dan Şok Eden Esra Erol İtirafı...
Maneviyata Yönelen Meriç Erkan'dan Şok Eden Esra Erol İtirafı...
Maneviyata Yönelen Meriç Erkan'dan Şok Eden Esra Erol İtirafı...
Maneviyata Yönelen Meriç Erkan'dan Şok Eden Esra Erol İtirafı...

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Ahu Tuğba, Esra Erol, Evlilik, Meriç, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Maneviyata Yönelen Meriç Erkan'dan Şok Eden Esra Erol İtirafı... - Son Dakika Magazin


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