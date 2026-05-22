Manisa Gençlik Festivali'nde Simge sahne aldı
Manisa Gençlik Festivali'nde Simge sahne aldı

22.05.2026 11:55  Güncelleme: 12:01
Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs Gençlik Festivali'nde ünlü sanatçı Simge sahne aldı. Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran binlerce kişi, sevilen şarkılara eşlik ederek unutulmaz bir gece yaşadı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği Gençlik Festivali'nde ünlü sanatçı Simge sahne aldı. Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran binlerce vatandaş, sevilen şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek festival coşkusunu doyasıya yaşadı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nce organize edilen festival, birbirinden renkli etkinliklerle devam ediyor. Organizasyonun 5'inci gününde pop müziğin sevilen ismi Simge, Manisalılarla buluştu. Cumhuriyet Meydanı'ndaki konserde alanı dolduran müzikseverler, sanatçının enerjik performansı ile unutulmaz bir gece geçirdi. 'Önümüz Yaz' ve 'Aşkın Olayım' gibi hit parçalarını seslendiren Simge'ye, alanı dolduran binlerce kişi dev bir koro halinde eşlik etti.

Konser arasında sahneye çıkarak başarılı performansından dolayı Simge'ye teşekkür eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste ve Genel Sekreter Yardımcısı Erk Kayabaş, sanatçıya gecenin anısına hediyeler takdim etti. Başkan Besim Dutlulu'nun selamlarını Manisalılara ileten Deste, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak gençleri kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam edeceklerini söyledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlik, Magazin, Kültür, Müzik, Sanat, Yaşam, Son Dakika

