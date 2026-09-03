Manisa Selendi'de festival coşkusu, Ömer Faruk Bostan konserinde meydanı doldurdu - Son Dakika
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Manisa Selendi'de festival coşkusu, Ömer Faruk Bostan konserinde meydanı doldurdu

Manisa Selendi\'de festival coşkusu, Ömer Faruk Bostan konserinde meydanı doldurdu
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Manisa'nın Selendi ilçesinde kurtuluşun 104. yıl dönümü için düzenlenen Tütün ve Cirit Festivali'nde sahne alan Ömer Faruk Bostan, Selendililere unutulmaz bir gece yaşattı. Ankara havaları ve sevilen türkülerle coşan vatandaşlar, havai fişek gösterisiyle geceyi taçlandırdı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Tütün ve Cirit Festivali, birbirinden renkli etkinliklerle devam ediyor. Festival kapsamında sahne alan Ankara havalarının sevilen sanatçısı Ömer Faruk Bostan, Selendililere unutulmaz bir gece yaşattı.

Selendi'de 1-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Tütün ve Cirit Festivali kapsamında Demokrasi Meydanı'nda kurulan açık hava sahnesi, Ömer Faruk Bostan konseriyle doldu taştı. Alanı dolduran vatandaşlar, Bostan'ın seslendirdiği hareketli parçalarla gece boyunca doyasıya eğlendi.

Ankara oyun havalarıyla Selendilileri coşturan Bostan, sahnedeki enerjik performansıyla büyük beğeni topladı. Sanatçının kendisine ait ve düğünlerin vazgeçilmez parçaları arasında yer alan "Erik Dalı Gevrektir" türküsünü seslendirmesiyle meydanda coşku zirveye çıktı. Vatandaşlar şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken, Ankara oyun havalarıyla gönüllerince eğlendi.

Bostan, konserinde ayrıca Türk müziğinin usta isimlerinden Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses'in sevilen eserlerine de yer verdi. Meydanı dolduran vatandaşlar, sanatçının seslendirdiği şarkılara eşlik ederek geceye renk kattı.

Konseri takip eden Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, vatandaşlara seslenerek, "Selendim yine harikasınız. Bu coşku anları ilerleyen saatlerde daha da yükselecek. Sanatçımıza teşekkür ediyorum" dedi. Başkan Daban, konserin ardından Ömer Faruk Bostan'a çiçek takdim etti.

Gecenin sonunda havai fişek gösterisiyle Selendi semaları aydınlanırken, festival coşkusu gece geç saatlere kadar sürdü.

Selendi'de Tütün ve Cirit Festivali, konserler ve çeşitli etkinliklerle 5 Eylül'e kadar devam edecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Manisa Selendi'de festival coşkusu, Ömer Faruk Bostan konserinde meydanı doldurdu - Son Dakika

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