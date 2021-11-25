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Manken Cansu Ateş'in üzerinde uyuşturucu madde bulundu - Son Dakika

Manken Cansu Ateş'in üzerinde uyuşturucu madde bulundu

25.11.2021 10:28
Manken Cansu Ateş'in üzerinde uyuşturucu madde bulundu

Esenler Otogarı'nda polis tarafından durdurulan manken ve oyuncu Cansu Ateş'in üzerinde kemerine saklanmış uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan Ateş, uyuşturucu madde kullandığını itiraf ederek, "Erkek arkadaşım hayatını kaybedince madde kullanmaya başladım" sözlerine yer verdi.

Best Model yarışmasına katılan oyuncu ve manken Cansu Ateş, önceki gün İstanbul Esenler Otogarı'na gitti. Polis aramasına giren mankenin üzerinden uyuşturucu madde çıktı.

İFADE İÇİN KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Sabah'ta yer alan habere göre, arama sırasında Ateş'in kemerine sıkıştırılmış halde bir paket bulundu. Paketin uyuşturucu madde olduğu belirlenirken genç kadın, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI İTİRAF ETTİ

Uyuşturucu maddeyi Etiler'de bir arkadaşından satın aldığını itiraf eden model, erkek arkadaşının hayatını kaybettiğini ve bu yüzden de zor günler geçirdiği için madde kullandığını söyledi. 2017 yılında da hakkında uyuşturucu madde kullandığı gerekçesiyle dava açılan ve denetim altına alındığı belirlenen Ateş hakkında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan dava açıldı. Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Manken Cansu Ateş'in üzerinde uyuşturucu madde bulundu

Cansu Ateş, Uyuşturucu, Esenler, Polis, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Magazin Manken Cansu Ateş'in üzerinde uyuşturucu madde bulundu - Son Dakika Magazin


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