Manuş Baba Konya'da hayranlarıyla buluştu - Son Dakika
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Manuş Baba Konya'da hayranlarıyla buluştu

24.07.2022 13:53

Manuş Baba Konya'da hayranlarıyla buluştu Konya'nın Hüyük ilçesinde düzenlenen gençlik festivalinde konser veren Manuş Baba, hayranlarıyla bir araya geldi.

Manuş Baba Konya'da hayranlarıyla buluştu

KONYA - Konya'nın Hüyük ilçesinde düzenlenen gençlik festivalinde konser veren Manuş Baba, hayranlarıyla bir araya geldi.

Hüyük Şehir Meydanında gerçekleştirilen festivalde sanatçılar Şebnem Sezer ve Damla Yıldız'ın ardından sahne alan Manuş Baba, yaklaşık 1,5 saat konser verdi. Kendine özgü yorumlarıyla özellikle genç kitlenin çok sevdiği Manuş Baba, konserinde dillerden düşmeyen "Bu havada gidilmez", "Eteği Belinde", "Haberin Var Mı?", "Dönersen Islık Çal" gibi dillerden düşmeyen şarkılarını hayranları için seslendirdi. Ünlü sanatçı, sevilen bazı parçalarını ise istek üzerine defalarca yeniden okudu. Konser boyunca doyasıya eğlenen festival alanını dolduran gençler, cep telefonlarının ışıklarıyla ünlü sanatçının söylediği şarkılara eşlik etti.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, ünlü sanatçıya konserinin ardından sahneye çıkan çocuklarla birlikte Çini işlemeli bir vazo hediye etti.

Konser arasında festival çerçevesinde düzenlenen Hüyük temalı fotoğraf yarışmasında ödül kazananlara da hediyeleri verildi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Manuş Baba Konya'da hayranlarıyla buluştu - Son Dakika

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