31 yaşındaki oyuncu Margaret Qualley, Vanity Fair'e konuştu. Müzisyen Paul Qualley ile oyuncu Andie MacDowell'ın kızı olarak bilinen Qualley gerçek isminin Sarah olduğunu açıkladı.
Qualley, daha önce i-D dergisine verdiği röportajda, 16 yaşındayken model ajansının kendisini iki isim arasında seçim yapmaya zorladığını söylemişti. Genç oyuncu, sektördeki onlarca yıllık başarısından sonra adını değiştiren kişi olmak istemediğini belirterek, ismini geri getirmeyi çok istediğini dile getirdi.
Son Dakika › Magazin › Margaret Qualley'in Sevgililer Günü için verdiği pozlar yankı uyandırdı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)