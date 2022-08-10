8 yıllık evliliğini bitiren Petek Dinçöz'ün yeni nişanlısı Nida Büyükbayraktar, çocukluk aşkı çıktı - Son Dakika
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8 yıllık evliliğini bitiren Petek Dinçöz'ün yeni nişanlısı Nida Büyükbayraktar, çocukluk aşkı çıktı

10.08.2022 11:24
8 yıllık evliliğini bitiren Petek Dinçöz'ün yeni nişanlısı Nida Büyükbayraktar, çocukluk aşkı çıktı

Petek Dinçöz, 8 yıllık evliliğini tek celsede bitirmesinden kısa bir süre nişanlandığı Nida Büyükbayraktar, çocukluk aşkı çıktı. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Dinçöz, 17 yaşındayken Büyükbayraktar ile çektirdiği bir fotoğrafı yayınlayarak, "Bizimkisi bir aşk hikayesi" notunu düştü.

Mart ayında 8 yıllık eşinden boşanan Petek Dinçöz, geçtiğimiz günlerde Nida Büyükbayraktar ile nişanlandı. Dinçöz'ün nişanlısının çocukluk aşkı olduğu öğrenildi.

NİŞANLANDI

Özel hayatıyla ilgili bu zamana kadar hiç paylaşım yapmayan ünlü isim, Instagram hesabından nişan yüzükleriyle bir fotoğraf paylaşarak "Mutlu bir yuva kurmak için attığımız ilk adımımız hayırlı olsun, Rabbim bizi birbirimizden hiç ayırmasın" notunu düştü.

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ÇOCUKLUK AŞKI ÇIKTI

Bugün Instagram hesabından yeni bir paylaşım yapan Dinçöz, Büyükbayraktar'ın çocukluk aşkı olduğunu ilan etti. Nişanlısıyla yıllar önce çektirdiği bir fotoğrafı yayınlayan Dinçöz, "Ben 17 yaşında sen 26 yaşında. Bizimkisi bir aşk hikayesi" dedi.

Boşandıktan 4 ay sonra nişanlanan Petek Dinçöz'ün sevgilisi, çocukluk aşkı çıktı

8 YILLIK EVLİLİK TEK CELSEDE BİTMİŞTİ

2014 yılında evlendiği bir çocuğunun babası Serkan Kodaloğlu ile mart ayında tek celsede boşanan Petek Dinçöz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Serkan Kodaloğlu ile 2014 yılından beri devam eden evliliğimizi karşılıklı saygı çerçevesinde anlaşmalı olarak bitirme kararı aldık. Oğlumuz İrfan Aslan Kodaloğlu için her zaman anne-baba ilişkimiz devam edecek. Sürece ve yaşananlara saygı duyulması dileğiyle" demişti. Ünlü isim, duruşmadan hemen sonra oğluyla Miami'ye taşınarak hayatına orada devam etme kararı almıştı.

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Petek Dinçöz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 8 yıllık evliliğini bitiren Petek Dinçöz'ün yeni nişanlısı Nida Büyükbayraktar, çocukluk aşkı çıktı - Son Dakika


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