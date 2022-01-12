'Maske Kimsin Sen'deki 'Ayna' Yasak Elma'nın yıldızı mı? Eda Ece ne dedi?

"Maske Kimsin Sen?"' programında 'Ayna' kostümüyle beğeni toplayan ünlü ismin, güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz olduğu iddia edildi.

Sosyal medyayı sallayan tahminlerin ardından Eda Ece'den şaşırtan bir hamle geldi.

Jüri koltuğunda oturan Eda Ece, sosyal medyada dolaşan söylentilerin ardından, Yasak Elma dizisindeki rol arkadaşı Biran Damla Yılmaz'a, ''Ayna sensen hakkımı helal etmiyorum'' yorumunda bulundu. Biran Damla Yılmaz'dan ise ''Ayna ayna, söyle bana! Kim daha güzel? Kumru mu, Yıldız mı?'' yanıtını verdi.

Ayna maskesinin altındaki ünlü isim, Zeynep Bastık'ın 'Uslanmıyor Bu' şarkısını seslendirerek büyük beğeni toplamıştı

Şarkıyı söyleyen ünlünün ses tonu ve davranışları, sosyal medyada Biran Damla Yılmaz'a benzetildi.

Öte yandan 'Geyik' maskesinin altındaki ismin ise Aşk Mantık İntikam dizisiyle adından söz ettiren güzel oyuncu Burcu Özberk olduğu iddia ediliyor.