Masterchef Danilo eşine "haysiyetsiz hayat sürme" davası açtı!

Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek 9 yıllık evliliklerini fikir ayrılıkları sonlandıracaklarını açıklamıştı.

Geçtiğimiz aylarda boşanma kararı aldıklarını duyurmuş ve Danilo Zanna, Etiler'de birlikte yaşadıkları konuttan taşınarak ayrı bir eve çıkmıştı.

TAZMİNAT ANLAŞMAZLIĞI

Sabah'ın iddiasına göre anlaşmalı boşanmaya hazırlanan çift arasında anlaşmazlık yaşamıştı.

Tuğçe Demirbilek, 9 yıl devam eden evlilikleri için Zanna'dan 1 milyon Euro tazminat talep etmişti. Tazminat miktarını fazla bulan Danilo Zanna teklif etmiş fakat kabul edilmemişti.

BOŞANMA DAVASI AÇTI

Anlaşma sağlanamayınca ünlü şef boşanma davası açtı. İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran Danilo Zanna eşi Tuğçe Demirbilek'e 'Suç işleme ve Haysiyetsiz hayat sürme nedeni ile boşanma' davası açtı.

Boşanma davasına ek olarak Zanna'nın 'Mal paylaşımı' davası da açtığı öğrenildi.