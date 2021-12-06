Masterchef Danilo Zanna boşanamıyor! Eşi 1 milyon euro tazminat istiyor!

tv8'de ekrana gelen lezzet yarışması Masterchef'in İtalyan şefi Danilo Zanna ve 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek boşanmaya hazırlanıyor.

2012 yılında evlenen çift, 2013'te oğulları Zeno Tibet'i kucaklarına almış, ancak geçtiğimiz yaz tatilinden sonra mutluluklarına gölge düşmüştü. Boşanma kararı alan çiftten Danilo Zanna, Etiler'de birlikte yaşadıkları konuttan taşınarak ayrı bir eve çıkmıştı.

TAZMİNAT KONUSUNDA ANLAŞAMADILAR

Magazin basınına sızan haberlere göre çift, boşanacaklarını doğrulamış, sonrasında da sessizliğe bürünmüştü. Anlaşmalı boşanmak isteyen ikili, henüz "anlaşamadığı" için boşanma davası açamadı. Hâlâ boşanma protokolü üzerinde tartışan iki isim, tazminat konusunda hemfikir olamadı.

ÜNLÜ ŞEFTEN EŞİ 1 MİLYON EURO TAZMİNAT İSTEDİ

Danilo Zanna, eşine Etiler'deki evi, oğullarının velayetini, eğitim masraflarını ve ayda 20 bin TL nafakanın yanı sıra boşanma tazminatı olarak 500 bin Euro vermeyi teklif etmiş. Bu teklifi kabul etmeyen Tuğçe Demirbilek, 9 yıllık evlilikleri için İtalyan şeften 1 milyon Euro tazminat talep etmiş. Rakamı fazla bulan Zanna, 500 bin Euro'da ısrar ettiği için protokol tıkanmış.