MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu'nun Doğum Gününde Aşk İddiaları Doğrulandı - Son Dakika
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MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu'nun Doğum Gününde Aşk İddiaları Doğrulandı

MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu\'nun Doğum Gününde Aşk İddiaları Doğrulandı

MasterChef yarışmasının jürilerinden Somer Sivrioğlu'nun doğum gününde, Ayşe Özyılmazel tarafından paylaşılan bir fotoğraf ile aşk iddiaları doğrulandı. Özyılmazel'in romantik paylaşımı, çiftin ilişkisini resmiyete dökerken, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

26.05.2024 19:15
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MasterChef yarışmasında yaptığı jürilik ile hafızalara kazınan Somer Sivrioğlu, doğum gününü kutladı.

Sivrioğlu ile Ayşe Özyılmazel'in aşk yaşadığına dair dedikodular ise doğum gününden sonra gerçeğe dönüştü.

Sevgilisinden paylaşım geldi

Ayşe Özyılmazel, Instagram hesabından Somer Sivrioğlu'nun bir fotoğrafını paylaşarak aşk iddialarını doğruladı.

Paylaşımında, "İyi ki doğdun canım sevgilim..." notunu düşen Özyılmazel, takipçilerine büyük bir sürpriz yaptı. Bu romantik paylaşım, çiftin ilişkisini resmiyete dökerken, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu'nun Doğum Gününde Aşk İddiaları Doğrulandı - Son Dakika

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