MasterChef'te Somer Sivrioğlu ve Araz arasında büyük gerilim

Jüri üyeliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın yaptığı MasterChef Türkiye, dün akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunuyla ekrana geldi. Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık oyunu için tezgahlarının başına geçti. Aradığı ürünü bulamayan Araz, sinirlerine hakim olamayınca Somer Sivroğlu'nu da kızdırdı.

"BEN ÇEKİLİYORUM YARIŞMADAN"

Oyunda yarışmacılardan, Mehmet Yalçınkaya'nın imza tabağı olan karides sirun yapmaları istendi. Ancak oyun sırasında tezgahının üzerinde duran malzemelerini bulamayan Araz "Şefim burada un yok, hiç bir şey yok bende. Ben çekiliyorum yarışmadan" diye bağırmaya başladı. Araz'ın bu sözleri üzerine sinirlenen Şef Somer Sivrioğlu ise hızlı adımlarla yarışmacının yanına gitti.

SOMER SİVRİOĞLU KÜPLERE BİNDİ

Sinirlerine hakim olamayan Sivrioğlu, "Aras bak hep aynı şeyi yapıyorsun. Burada food team diye bir şey var. Biz senin şefinizi sürekli malzeme soruyorsun bize. Git food team ile konuş. Yerine geç" diyerek Araz'ı azarladı.

Şef Sivrioğlu'nun bu çıkışının ardından ise Araz yeniden tezgah başına geçerek yemeğini yaptı.