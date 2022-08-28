MasterChef'e katıldığı için işten atıldığını gülerek anlatan yarışmacı şefleri şaşırttı: Hala mutlusun

Kılıçdaroğlu'na canlı yayında "İmamoğlu mu? Yavaş mı?" diye soruldu

TV8'de ekrana gelen MasterChef, reytinglerdeki başarısını sürdürmeye devam ediyor. Yarışmanın son bölümünde yarışmacılardan balık temizleme işlemi yapmaları istendi. Somer, Danilo ve Mehmet şefin jüri üyeliğini üstlendiği yarışmada yarışmacılardan Atike'nin itirafı şaşırttı.

YARIŞMAYA KATILMASININ ARDINDAN İŞTEN ATILMIŞ

Yarışmada hazırladığı tabaklarla bir üst tura çıkmaya hak kazanan Atike, MasterChef'e katılmasının ardından işten atıldığını söyleyerek stüdyodakileri şaşırttı. Yarışmaya katılırken dikkat eksikliği için özel bir ilaç da aldığını ve hazırlıklı geldiğini söyleyen Atike, yarışma sebebiyle işe gidemediğini ve bir anda işten çıkarılma mesajı aldığını söyledi.

GÜLMESİNE ŞEFLER BİLE ŞAŞIRDI

"İşten çıkarıldığımı telefonuma gelen mesajla öğrendim" diyen Atike, bu vesileyle kasap kasap gezdiğini ve yarışmaya odaklandığını söyledi. Atike'nin mutluluğuna şaşıran Somer Şef'in "İşten çıkarılmışsın, hala mutlusun" yorumu dikkat çekti.