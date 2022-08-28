MasterChef'e katıldığı için işten atıldığını gülerek anlatan yarışmacı şefleri şaşırttı: Hala mutlusun - Son Dakika
Üye Girişi

MasterChef'e katıldığı için işten atıldığını gülerek anlatan yarışmacı şefleri şaşırttı: Hala mutlusun

28.08.2022 00:13

MasterChef'te yarışanlar arasında yer alan Atike, yarışmaya katıldığı için işten atıldığını ifade ederek bu durumu gülerek anlattı. Atike'nin tepkisi şefleri şaşırtırken Somer Şef, "İşten çıkarılmışsın, hala mutlusun" yorumunda bulundu.

TV8'de ekrana gelen MasterChef, reytinglerdeki başarısını sürdürmeye devam ediyor. Yarışmanın son bölümünde yarışmacılardan balık temizleme işlemi yapmaları istendi. Somer, Danilo ve Mehmet şefin jüri üyeliğini üstlendiği yarışmada yarışmacılardan Atike'nin itirafı şaşırttı.

YARIŞMAYA KATILMASININ ARDINDAN İŞTEN ATILMIŞ

Yarışmada hazırladığı tabaklarla bir üst tura çıkmaya hak kazanan Atike, MasterChef'e katılmasının ardından işten atıldığını söyleyerek stüdyodakileri şaşırttı. Yarışmaya katılırken dikkat eksikliği için özel bir ilaç da aldığını ve hazırlıklı geldiğini söyleyen Atike, yarışma sebebiyle işe gidemediğini ve bir anda işten çıkarılma mesajı aldığını söyledi.

GÜLMESİNE ŞEFLER BİLE ŞAŞIRDI

"İşten çıkarıldığımı telefonuma gelen mesajla öğrendim" diyen Atike, bu vesileyle kasap kasap gezdiğini ve yarışmaya odaklandığını söyledi. Atike'nin mutluluğuna şaşıran Somer Şef'in "İşten çıkarılmışsın, hala mutlusun" yorumu dikkat çekti.

YORUMLAR
500
27 Ağustos 2022 Tv8 Yayın Akışı 27 Ağustos 2022 Tv8 Yayın Akışı MasterChef'te 'hakaret' skandalı! 'Gerizekalı' lafını duyan Mehmet Yalçınkaya çıldırdı MasterChef'te 'hakaret' skandalı! 'Gerizekalı' lafını duyan Mehmet Yalçınkaya çıldırdı

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, MasterChef, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin MasterChef'e katıldığı için işten atıldığını gülerek anlatan yarışmacı şefleri şaşırttı: Hala mutlusun - Son Dakika


Son Dakika
23:22 Sedat Peker'in çok konuşulan rüşvet çarkı iddiaları paylaşımların odağındaki holding sahibi tarafından doğrulandı
23:17 Erzurum Aziziye Tabyası'ndaki kan izlerinin hikayesi duygulandırıyor
23:07 Fransa'da kebapçı açmak isteyen Cengiz Ünder'in Türkiye ve İtalya'dan gelen teklifleri reddettiği iddia edildi
22:50 Rakiplerini tek golle deviren Adana Demirspor ve İstanbulspor üç puanı hanelerine yazdırdı
22:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pastane ziyareti vatandaşları şaşırttı
22:32 Tutuklanan şarkıcı Gülşen'e bir destek de Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mertens'in eşinden geldi
22:19 Ankaragücü'nde istifa depremi! Teknik direktör Mustafa Dalcı görevi bıraktı
22:01 CHP lideri Kılıçraoğlu'nu şaşırtan soru: İmamoğlu ve Yavaş'tan hangisinin adaylığını onaylarsınız?
21:53 Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı! Cicaldau, Kalba Union'a kiralandı
21:22 Azerbaycan Özel Kuvvetler askerleri Laçın'de Türk bayrağı açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2022 00:18:33. #1.11#
SON DAKİKA: MasterChef'e katıldığı için işten atıldığını gülerek anlatan yarışmacı şefleri şaşırttı: Hala mutlusun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement