Masterchef'te yenilik: Her gün bir isim eleme adayı olacak

MASTERCHEF'TE BÜYÜK FİNAL ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK

Büyük finali Ocak 2022'de yapılacak olan MasterChef Türkiye 2021'de son haftalara girilirken yeni bir karar alındı. MasterChef'te 16. hafta heyecanı yaşanırken kaptanlık oyunu öncesi açıklamalarda bulunan Somer Sivrioğlu yarışmanın bundan sonraki bölümleri ile ilgili konuştu.

Şef Somer Sivrioğlu, "Artık her hafta bir yenilik olacak. Bu hafta bir takım 5, diğer takım 6 kişi. o yüzden artık elemelerde 2 kişi verme olayı bitti. Pazar günü sadece 3 yarışmacı olacak ve bu isimler iki etabın sonunda bizim vereceğimiz puanlarla belirlenecek. Her gün takımdan bir kişi potaya gidecek" dedi.

HER GÜN BİR İSİM ELEME ADAYI OLACAK

Buna göre, MasterChef 2021'de artık elemeler üç kişiyle oynanacak. Bu hafta, yapılacak üç dokunulmazlık oyunu sonrasında potaya üç kişi girecek. Pazar günü oynanacak elemede şefler 10 puan üzerinde değerlendirme yapacak. İki oyun sonrasında en az puanı alan isim, yarışmaya veda edecek.