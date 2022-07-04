Masterchef Türkiye'de Duygusal Anlar! Hayat Hikayesi Ağlattı - Son Dakika
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Masterchef Türkiye'de Duygusal Anlar! Hayat Hikayesi Ağlattı

04.07.2022 19:00
Masterchef Türkiye'de Duygusal Anlar! Hayat Hikayesi Ağlattı

'MasterChef Türkiye', yeni sezonu ile TV8'de ekran yolculuğuna başladı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Simrioğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu yarışmada eleme turu devam ediyor. 3 Temmuz akşamı yarışan Rukiye Canpolat'ın hikayesi hem jüri üyelerini hem de ekranları başındaki izleyicileri derinden etkiledi. İşte detaylar..

'MasterChef Türkiye 2022', birbirinden yetenekli yarışmacıların hazırladığı yemeklerin yanı sıra çarpıcı hayat hikayeleriyle de gündeme geliyor. Dört kız, bir erkek çocuğu olan Rukiye Canpolat'ın açıklamaları, 3 Temmuz Pazar akşamı yayınlanan bölüme damga vurdu. Jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Somer Simrioğlu ve Danilo Zanna da başarılı yarışmacının sözleri karşısında duygulandı.

Masterchef Türkiye'de Duygusal Anlar! Hayat Hikayesi Ağlattı

"14 YAŞINDA EVLENDİM"

Mehmet Şef'in "Nasıl bir yaşamınız var?" sorusuna MasterChef Rukiye şu yanıtı verdi:

"Zor! Mücadele, her şey mücadele. Ben 14 yaşında evlendim. 8 kardeşiz; 5 kız, 3 erkek. Annem dört yıl önce vefat etti, annem de okuyamamış. Vasıtalara binerken TV'de altyazıları okuyordu, dışarıdan okur-yazarlık belgesi almıştı. 'Annenin kaderi kıza' derler de ben onu yapmak istemedim. Evlendikten sonra kendimi geliştirmeye çalıştım.

Okuyamadım, okumak çok isterdim. Evlenince kalabalık bir aileye gelin gittim, bir evin içinde 30 kişi vardı. Eşim askere gidince köyüne gelin gittim, orada da bayağı zorlandım.

"ÖNÜME SET ÇEKTİLER"

Canpolat, "İkinci kızım olduğunda açık öğretime yazıldım, okudum. İlk başta eşim destek olmadı, kendisi de ilkokul mezunu. Sonradan baktı ki pes etmiyorum, sağ olsun şimdi o da destekçim. Sonra üst üste çocuk oldu. Köyde okula gitmek, sürekli sınavlara girmek tasvip edilmiyor. 'Bu saatten sonra okuyup ne yapacaksın, o kadar çocuğun var, çocuklara kim bakacak?' dendi. Önüme set çektiler. Ben yine yılmadım" şeklinde konuştu.

Masterchef Türkiye'de Duygusal Anlar! Hayat Hikayesi Ağlattı

"ABLA SEN YAPARSIN"

Meslekte kariyer yolculuğunun nasıl başladığını anlatan yarışmacı, "Aşçılık hiç aklımda yoktu. 14 yaşından beri mutfaktayım, yemeklerimi severler. Nereye gitsem 'Senin elin lezzetli, yemekleri sen yap' derlerdi. Bir gün işsiz kaldım, ablam iş görüşmesine yolladı. O da aşçılıkmış. Öğrenince 'Ben aşçılık istemiyorum' dedim. Köyde sürekli büyük büyük tencerelerle yemek yapıyordum, bıkmıştım, odun ateşinde yemek yapıyordum.

İş görüşmesine gittiğim firmanın müdürü, mutfakta çalışmam için ısrar etti. Terliğimi, önlüğümü aldı. 'Bir hafta deneyelim' diye anlaştık. Ben yapacağımı biliyordum. Müdür de 'Abla sen yaparsın' dedi. O günden beri kendimi geliştiriyorum" açıklamasını yaptı.

MasterChef'teki hedefini birincilik olarak açıklayan Rukiye Hanım, "Dört yıl önce Gaziantep'te düzenlenen yemek yarışmasına girdim. 'Ev hanımları' kategorisinden girmemi istediler, 'Şeflik' ana dalından girdim. Derece alacağıam emin değildim. Sondan birinci olsam da kendimi ispatlamak istedim. İkinci seçildim. Kendi ismimi duyunca inanamadım.

Çıraklık eğitimi aldım, sonra hoca olmaya karar verdim. Şimdi hocalık yapıyorum. Şu ansda başka hedeflerim var. Ufkum genişledi. Kursiyerlerime sadece yemek yapmayı öğretmiyorum, hayatı öğretiyorum. 'Yemek yaparken mutlu değilsen buraya gelme' diyorum" şeklinde konuştu.

MASTERCHEF TÜRKİYE KONUSU NEDİR?

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayınlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başladı. MasterChef Türkiye'nin jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya oturuyor.

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Kaynak: Snob Magazin

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, MasterChef, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Masterchef Türkiye'de Duygusal Anlar! Hayat Hikayesi Ağlattı - Son Dakika

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