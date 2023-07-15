MasterChef Türkiye'de 100 bin TL'lik ödülün kazananı Eray oldu - Son Dakika
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MasterChef Türkiye'de 100 bin TL'lik ödülün kazananı Eray oldu

15.07.2023 09:30

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Siviroğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar soya filizi ve levrek kullanarak en yaratıcı ve lezzetli yemeği yapmak için yarıştı. En güzel tabağı yapan Eray, 100 bin TL büyük para ödülünün sahibi oldu.

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Siviroğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. 100 bin TL'lik ödül için mücadele eden yarışmacılardan kazanan isim Eray oldu.

SOYA FİLİZİ VE LEVREKLE YEMEK YAPTILAR

İki etaptan oluşan yarışmada ilk etapta, yarışmacılara eski sezonlardan video görüntülerle sorular soruldu. En çok doğru cevabı veren kırmızı takım ilk etabı geçerek yaratıcılık oyununa kaldı. İkinci etapta yarışmacılar soya filizi ile levrek kullanarak en yaratıcı ve lezzetli yemeği yapmak için yarıştı. Gecenin sonunda kırmızı takımda yarışan Eda, Dilara, Tolga, Büşra, Batuhan, Eray ve Rıfat'tan en güzel tabağı yapan Eray, 100 bin TL büyük para ödülünün sahibi oldu.

MasterChef Türkiye'de 100 bin TL'lik ödül heyecanı! Gecenin kazanını Eray oldu

MEHMET YALÇINKAYA'DAN EDA'YA TEPKİ

Kırmızı takım yarışmacılarından Eda ise gecenin en kötü tabağını çıkardır. Yemeğinden dolayı Eda'ya sinirlenen Mehmet Şef, "MasterChef All Star'dasın ve ilk haftadan bu tabağı çıkarıyorsun. Bilemedim" dedi.

Öte yandan Tahsin ve Burcu'nun yarışmada olmaması dikkatlerden kaçmadı. İki iddialı yarışmacının rahatsızlıklarından dolayı çekimlere katılamadığı öğrenildi.

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Son Dakika Magazin MasterChef Türkiye'de 100 bin TL'lik ödülün kazananı Eray oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: MasterChef Türkiye'de 100 bin TL'lik ödülün kazananı Eray oldu - Son Dakika
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