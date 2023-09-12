MasterChef Türkiye'de döner yarışı! Yemeği fazla kaçıran Mehmet Yalçınkaya fenalaştı - Son Dakika

MasterChef Türkiye'de döner yarışı! Yemeği fazla kaçıran Mehmet Yalçınkaya fenalaştı

MasterChef Türkiye\'de döner yarışı! Yemeği fazla kaçıran Mehmet Yalçınkaya fenalaştı
Son Güncelleme: 12.09.2023 08:41

MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde yarışmacıların yaptığı dönerden fazla yiyen şef Mehmet Yalçınkaya'nın tansiyonu 18'e yükseldi. Çekim esnasında fenalaşan Yalçınkaya'ya sağlık ekibi müdahale etti.

MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan 85. bölümünde mavi takım kaptanı olmak isteyen yarışmacılar, şeflerin istediği döneri en lezzetli şekilde yapmaya çalıştı. Yarışmacıların yaptığı dönerin tadına bakarken fazla kaçırınca tansiyonu yükseldi.

TANSİYONU 18'E YÜKSELDİ

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu MasterChef All Star'ın dün akşam ekrana gelen bölümünde mavi takım kaptanı olmak isteyen yarışmacılar, et döner yaparak birbiriyle mücadele etti. Yarışmacıların yaptığı dönerin tadına bakarken fazla yiyen Mehmet Yalçınkaya, çekim esnasında fenalaştı. Ekipten sandalye isteyen Yalçınkaya, tansiyonunu ölçtürdü. Tansiyonunun 18'e yükseldiğini öğrenen şef, "Bu döner beni yaktı" ifadelerini kullandı.

MasterChef Türkiye'de döner yarışı! Yemeği fazla kaçıran Mehmet Yalçınkaya fenalaştı
MasterChef Türkiye'de döner yarışı! Yemeği fazla kaçıran Mehmet Yalçınkaya fenalaştı

Mehmet Yalçınkaya, MasterChef, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin MasterChef Türkiye'de döner yarışı! Yemeği fazla kaçıran Mehmet Yalçınkaya fenalaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: MasterChef Türkiye'de döner yarışı! Yemeği fazla kaçıran Mehmet Yalçınkaya fenalaştı - Son Dakika
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