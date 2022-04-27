Masterchef Türkiye Hayranlarına Kötü Haber - Son Dakika

Ekranların sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu için geri sayıma geçildi.

Survivor'ın yayınlandığı Dominik'ten açıklama yapan Acun Ilıcalı, MasterChef Türkiye'nin temmuz ayında başlayacağını müjdeledi.

Gazeteci Arif Hür, MasterChef Türkiye'nin yeni sezonuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

İşte Arif Hür'ün gündem olan o yazısı:

"MasterChef Türkiye 2022 büyük bir heyecanla bekleniyor. Yarışmanın başlamasına sayılı haftalar kala kulislerde ilginç bir iddia konuşuluyor. MasterChef Türkiye'de jüri üyeliği yapan Mehmet Yalçınkaya'nın yeni sezonda MasterChef'te olmayacağı öne sürüldü. Yalçınkaya'nın yeni bir heyecan aradığı iddia ediliyor.

Ayrıca geçtiğimiz yıl MYK Gastro Arena adında gastronomi platformu kuran Yalçınkaya'nın bu platforma daha çok vakit ayırmak istediği de konuşuluyor.

Acun Ilıcalı'nın, Mehmet Yalçınkaya'yı yarışmada jüri üyeliğine devam etmesi konusunda ikna edip edemeyeceğini hep beraber göreceğiz..."

MasterChef Türkiye'de jüri üyeliği yapan Mehmet Yalçınkaya'nın gündeme bomba gibi düşen bu iddiaya ne yanıt vereceği merak konusu oldu.

MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?

'Fusion Mutfak' akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye' de ilk uygulayan isim olan Mehmet Yalçınkaya, dünya çapında başarılarını kanıtlamış bir isim.

Masterchef'in Mehmet Şef'i 1974 yılında aşçılar diyarı Bolu'da dünyaya geldi. 2004'te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı. 2005 yılında Amerika'nın ünlü gurme dergisi "CULINARY" de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı.

Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı.Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan gibi dünyanın farklı yerlerinde ve farklı kültürlerde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. Yalçınkaya, uzun süredir MasterChef Türkiye'de jüri üyeliği yapıyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE KONUSU NEDİR?

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayınlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başladı. MasterChef Türkiye'nin jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya oturuyor.