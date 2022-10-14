MasterChef Türkiye'de Fatma Nur'dan, kendisini eleme adayı yapan Burak Kaya'ya sert tepki: Şov yapıyorsun ve bu çok samimiyetsiz - Son Dakika
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MasterChef Türkiye'de Fatma Nur'dan, kendisini eleme adayı yapan Burak Kaya'ya sert tepki: Şov yapıyorsun ve bu çok samimiyetsiz

14.10.2022 10:58

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda tansiyon arttı. Kendisini eleme adayı yapan Burak Kaya'ya sinirlenen Fatma Nur "Şov yapıyorsun ve bu çok samimiyetsiz" diyerek tepki gösterdi. Kaya ise sinirlerine hakim olamayarak "Biraz saygılı ol, benim karşımda böyle gülme" dedi.

Jüri üyeliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın yaptığı MasterChef Türkiye, dün akşam 100. bölümüyle ekrana geldi. Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım yarışmacıları, eleme adayları belirlenirken tartıştı.

KENDİSİNİ ADAY YAPMAK İSTEDİ

Bireysel dokunulmazlığı kazanan kırmızı takım kaptanı Burak Kaya, kendisini eleme adayı yapmak istedi. Bunun kural dışı olduğunu öğrenen Kaya, Fatma Nur'u eleme adayı yaptı. Kırmızı takım daha sonra açık oylama ile haftanın 6. eleme adayını belirledi.

FATMA NUR: ŞOV YAPIYORSUN

Eleme esnasında ise Burak Kaya'ya tepki gösteren Fatma Nur, "Aramızda hiçbir problem yok ama yaptığın şov çok samimiyetsiz. Madem kendini potaya göndermek istiyorsun o zaman dokunulmazlık oyununa niye asıldın? Biz kazandığımızda senin adını vereceğimizi biliyordun. Burada en çok emek veren, en çok saldıran, bütün hafta boyunca sesini çıkarmayan bir insanım. Ben potaya gitmekten korkmuyorum. Potadan çıkıp ilk dokunulmazlığı kazandığımda da seni yazacağım. Bir daha da sakın ama sakın böyle şovlar yapma, hoş değil" dedi.

BURAK KAYA, SAYGISIZSIN, KARŞIMDA GÜLME

Fatma Nur'un açıklamalarına sinirlenen Burak Kaya, "Sen çok saygısızsın. Çok ayıp ediyorsun şu anda. Şov yapıyorsun demen çok büyük bir saygısızlık. Daha önce izlediğim bölümlerde yarışmacıların kendilerini potaya gönderdiğini görmüştüm. Dokunulmazlığı kazandığımda da kendimi gönderirim diye düşündüm. Sen de benim karşımda böyle gülme. Ben sana olayın doğrusunu söylerken sen dalga geçer gibi karşımda gülemezsin. Biraz saygılı ol, ne dediğini bilmiyorsun. Takım için elinden geleni yaptın ve kimseyle tartışmadın. Bunun için teşekkür ederim. Her hafta takım seçimlerinde sona kalıyordun, ben seni ortalara doğru seçtim ve sen bana ayıp ediyorsun. Beni 'şov yapıyorsun' diyerek zan altında bırakıyorsun. Sen dalganı geç" şeklinde konuştu.

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Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna, MasterChef, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin MasterChef Türkiye'de Fatma Nur'dan, kendisini eleme adayı yapan Burak Kaya'ya sert tepki: Şov yapıyorsun ve bu çok samimiyetsiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: MasterChef Türkiye'de Fatma Nur'dan, kendisini eleme adayı yapan Burak Kaya'ya sert tepki: Şov yapıyorsun ve bu çok samimiyetsiz - Son Dakika
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