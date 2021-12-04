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MasterChef Türkiye yarışmacısı hakkında şok gerçek! - Son Dakika

MasterChef Türkiye yarışmacısı hakkında şok gerçek!

04.12.2021 19:06
MasterChef Türkiye yarışmacısı hakkında şok gerçek!

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'nin dikkat çeken isimlerinden olan Burcu Önal hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı. Burak Özçivit detayı ise sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri olduğu MasterChef Türkiye'de yarışan Burcu Önal hakkında bilinmeyen gerçek ortaya çıktı.

"AJDA PEKKAN İLE AYNI EVDE KALDIM"

İbrahim Önal ile evli olan Burcu Önal'ın bir dönem Ajda Pekkan'ın yanında yaşadığı ortaya çıktı. Burcu Önal, "Bir dönem Ajda Pekkan ile aynı evde kalmıştım. Kendisinin yemek bilgisi çok iyidir. Ajda Hanım ile sürekli tatlı tatlı didişirdik. Yine öyle bir günün ertesi sabahında kahvaltıda endişeliydim.

Ajda Hanım da tam aksine bana çok iyi davrandı. Ben Ajda Hanım'a tartışmamızdan ötürü kötü davranacağını düşündüğümü söylediğimse ise 'Burcu'cum ben dünü düşünsem bugün Ajda Pekkan olmazdım' dedi. Bu da benim için ders oldu."

ESTETİKSİZ HALİ ORTAYA ÇIKTI

Burcu Önal'ın estetiksiz fotoğrafını görenler de gözlerine inanamadı.

BURAK ÖZÇİVİT'E BENZETİLDİ

Ayrıca Önal'ın eşini görenler başarılı oyuncu Burak Özçivit'e benzetti.

MASTERCHEF BURCU KİMDİR?

Masterchef Burcu, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 1986 yılında doğdu. Önal, küçük yaşlardan itibaren Filipinli bir ailede, sonraki yıllarda ise Çinli bir ailede büyüdü. Burcu Önal aslen Diyarbakırlıdır. Önal, ilk yemeğini 13 yaşındayken yaptığını ifade etmektedir. İlk yemeğinin Mantı olduğunu aktaran Burcu Önal, zamanla Asya mutfağında ve mantı türü yemeklerde uzmanlaştığını söylemektedir. MasterChef Burcu Önal, İbrahim Önal ile evli.

İŞTE MASTERCHEF BURCU'NUN ŞAŞIRTAN DEĞİŞİMİ

MasterChef Türkiye yarışmacısı hakkında şok gerçek!
MasterChef Türkiye yarışmacısı hakkında şok gerçek!
MasterChef Türkiye yarışmacısı hakkında şok gerçek!

Burak Özçivit, İbrahim Önal, MasterChef, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin MasterChef Türkiye yarışmacısı hakkında şok gerçek! - Son Dakika Magazin


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