MasterChef Kayhan, 10 bin TL maaşa bulaşıkçı bulamadığını söyleyerek isyan etti: MasterChef olarak gelmişim bulaşık yıkıyorum - Son Dakika
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MasterChef Kayhan, 10 bin TL maaşa bulaşıkçı bulamadığını söyleyerek isyan etti: MasterChef olarak gelmişim bulaşık yıkıyorum

08.10.2022 09:31

MasterChef Türkiye yarışmasıyla tanınan aşçı Kayhan Öztekin, 10 bin TL maaş verdiği halde çalışacak bulaşıkçı bulamadığını söyleyerek isyan etti. Sosyal medya hesabından bulaşık yıkadığı anları paylaşan Öztekin, "Bulaşıkçı bulamıyoruz. Ben MasterChef olarak gelmişim bulaşık yıkıyorum" dedi.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasına katılan ve eğlenceli kimliğiyle tanınan Kayhan Öztekin, sosyal medya hesabından Etiler'de çalıştığı mekan için bulaşıkçı bulamadıklarını söyleyerek sitem etti.

"10 BİN TL'YE BULAŞIKÇI BULAMIYORUZ"

Bulaşık yıkarken video çeken Kayhan Öztekin, "Etiler'in göbeğinde 10 bin TL maaşa çalışacak bulaşıkçı bulamıyoruz. Adam aramış beni, 9'da gelir 5'de çıkarım. Sabah alırsın akşam bırakırsın, Cumartesi çalışmam, pazar çalışmam, çöp atmam" dedi.

"MASTERCHEF'TEN SONRA KARİYERİMİZDE GERİYE GİDİYORUZ"

İçinde bulunduğu duruma tepki gösteren Öztekin, sözlerine şöyle devam etti: "Ben anlamadım abi. Manchester'dan Ronaldo'yu, PSG'den Mbappe'yi alsak sözleşmesinde bu kadar ağır şartlar yok. Ben MasterChef olarak gelmişim bulaşık yıkıyorum. Yarışmadan sonra ne kadar hayatımız değişti. Arda Turan gibi kariyerimiz var, gittikçe geri gidiyoruz. Ben anlamadım ki."

MasterChef Kayhan 10 bin TL maaşa bulaşıkçı bulamadıkları için isyan etti
MasterChef Kayhan 10 bin TL maaşa bulaşıkçı bulamadıkları için isyan etti
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Son Dakika Magazin MasterChef Kayhan, 10 bin TL maaşa bulaşıkçı bulamadığını söyleyerek isyan etti: MasterChef olarak gelmişim bulaşık yıkıyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: MasterChef Kayhan, 10 bin TL maaşa bulaşıkçı bulamadığını söyleyerek isyan etti: MasterChef olarak gelmişim bulaşık yıkıyorum - Son Dakika
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