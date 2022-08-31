Ünlü şef Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğini bitirdiği sevgilisiyle ilk fotoğrafını doğum gününde paylaştı - Son Dakika
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Ünlü şef Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğini bitirdiği sevgilisiyle ilk fotoğrafını doğum gününde paylaştı

31.08.2022 21:07

MasterChef yarışmasının şeflerinden Somer Sivrioğlu, uğruna eşini terk ettiği iddia edilen sevgilisiyle ilk fotoğraflarını doğum gününde takipçileriyle paylaştı.

Yeni sezona da bomba gibi giren MasterChef'in şeflerinin özel hayatı hayli merak ediliyor. Geçtiğimiz aylarda eşinden boşanma haberiyle gündeme gelen Somer Sivrioğlu, bu kez bambaşka bir konuyla magazin gündemine oturdu.

EDİTÖRLE AŞKI ORTAYA ÇIKTI

Somer Şef, MasterChef Türkiye yarışması başlamadan önce Aslı Sivrioğlu ile evliliğini sürdürüyordu. Daha sonra MasterChef Türkiye'nin editörü Pınar Kayabaşı ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Sevgilisi ile görüntülenmekten kaçınan Somer şef, hiç fotoğraf da paylaşmamıştı.

İLK KEZ FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Somer Şef, sevgilisinin doğum gününde ezber bozdu ve sevgilisi Pınar Kayabaşı ile fotoğraflarını paylaştı. Somer Şef sevgilisinin doğum gününü de kutlamayı ihmal etmedi.

İşte o pozlar:

MasterChef'in şefi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğini bitirdiği sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
MasterChef'in şefi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğini bitirdiği sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
MasterChef'in şefi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğini bitirdiği sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
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Somer Sivrioğlu, MasterChef, Magazin, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ünlü şef Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğini bitirdiği sevgilisiyle ilk fotoğrafını doğum gününde paylaştı - Son Dakika
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