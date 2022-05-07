Mastürbasyon itirafıyla çok konuşulan Aynur Aydın'dan bu sefer de çıplaklık çıkışı! - Son Dakika
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Mastürbasyon itirafıyla çok konuşulan Aynur Aydın'dan bu sefer de çıplaklık çıkışı!

07.05.2022 17:10

Daha önce "Mastürbasyon yapma sıklığın nedir?" sorusuna "Mutluysam sık yapıyorum" cevabını veren şarkıcı Aynur Aydın'dan bu sefer de çıplaklık itirafı geldi. Aydın, sevgiliye çıplak fotoğraf göndermenin doğal olduğunu belirtti. Aydın "Ama ben hiç yapmadım. Korktuğumdan, başıma bir şey gelmesin diye. Çevremde yapan çok." dedi.

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın, kendisine sorulan soruları açık şekilde yanıtlamaya devam ediyor. Daha önce katıldığı bir programda "Mastürbasyon yapma sıklığın nedir?" sorusuna "Mutluysam sık yapıyorum" yanıtı veren şarkıcı Aynur Aydın'dan bu sefer de çıplaklık itirafı geldi.

"SEVGİLİYE ÇIPLAK FOTOĞRAF GÖNDERMEK DOĞAL"

Aydın, gelen bir soru üzerine "Sevgiliye çıplak fotoğraf göndermek gayet doğal bir şey" dedi. Aydın "Ama ben hiç yapmadım. Korktuğumdan, başıma bir şey gelmesin diye. Çevremde yapan çok" diye konuştu.

Mastürbasyon itirafıyla gündem olan Aynur Aydın'dan bu sefer de çıplaklık çıkışı

KIYAFET TERCİHİ DE DİKKAT ÇEKTİ

Diğer yandan Aydın'ın katıldığı programda tercih ettiği kıyafet de dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, elbisesinin önünü açarak iç çamaşırının görünmesine müsaade etti.

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Son Dakika Magazin Mastürbasyon itirafıyla çok konuşulan Aynur Aydın'dan bu sefer de çıplaklık çıkışı! - Son Dakika


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