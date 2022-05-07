Ünlü şarkıcı Aynur Aydın, kendisine sorulan soruları açık şekilde yanıtlamaya devam ediyor. Daha önce katıldığı bir programda "Mastürbasyon yapma sıklığın nedir?" sorusuna "Mutluysam sık yapıyorum" yanıtı veren şarkıcı Aynur Aydın'dan bu sefer de çıplaklık itirafı geldi.
Aydın, gelen bir soru üzerine "Sevgiliye çıplak fotoğraf göndermek gayet doğal bir şey" dedi. Aydın "Ama ben hiç yapmadım. Korktuğumdan, başıma bir şey gelmesin diye. Çevremde yapan çok" diye konuştu.
Diğer yandan Aydın'ın katıldığı programda tercih ettiği kıyafet de dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, elbisesinin önünü açarak iç çamaşırının görünmesine müsaade etti.
Son Dakika › Magazin › Mastürbasyon itirafıyla çok konuşulan Aynur Aydın'dan bu sefer de çıplaklık çıkışı! - Son Dakika