İlişkisi hakkında konuşan Eda Gürkaynak, "Çok mutluyuz. Evlilik konusunda acelemiz yok" dedi.

"AİLEM BİRKAN'I ÇOK SEVİYOR"

Birkan Sokullu, geçtiğimiz aylarda Eda Gürkaynak'ın ailesiyle bir araya gelmişti. Bu durum değerlendiren Gürkaynak, "Ailem Birkan'ı çok seviyor. Sık sık bir araya geliyorlar" ifadelerini kullandı.

EVLİLİK SİNYALİ

Evliliğe sıcak baktığını söyleyen Birkan Sokullu, "Eda ile enerjimiz ve sinerjimiz çok uyumlu. Ailesiyle de çok iyi anlaşıyorum. Evlilikle alakalı herhangi bir negatif yargım yok. Bir gün Eda ile evlenmeye karar verirsek, bunu hayata geçirmekten kaçınmayız" diyerek evlilik sinyali verdi.