Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Han, Ceylan için değişiyor - Son Dakika

MASUMLAR APARTMANI'NDA BU AKŞAM NELER OLACAK?

Naci'nin hastalığını öğrenen Safiye, kendini öylesine aşan adımlar atar ki, başta Naci olmak üzere herkesi şaşkına çevirir.

Bu değişim sayesinde tüm aile ilk kez birlikte kebapçıya, sonrasında da lunaparka gider.

Naci, onun bu durumunu endişe içinde izlese de üstüne gitmez. Ancak bu gidişat hiç hayra alamet değildir…

Abidin'le yaşadığı olayın şokunu henüz atlatamayan Gülben'i çok daha büyük bir sürpriz beklemektedir.

Han ise değişmek için çabaladığını Ceylan'a kanıtlamaya kararlıdır. Üstelik bu değişim herkesin dikkatini çeker.

Ancak bilmedikleri şey, Han'ın karanlık tarafını artık daha ustaca gizlediğidir.