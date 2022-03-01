Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Han, Ceylan için değişiyor - Son Dakika
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Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Han, Ceylan için değişiyor

01.03.2022 13:54

TRT1'in sevilen yapımlarından biri olan Masumlar Apartmanı'nda bu akşam heyecanlı sahneler yaşanıyor. Han ise değişmek için çabaladığını Ceylan'a kanıtlamaya kararlıdır. Üstelik bu değişim herkesin dikkatini çeker. Ancak bilmedikleri şey, Han'ın karanlık tarafını artık daha ustaca gizlediğidir.

MASUMLAR APARTMANI'NDA BU AKŞAM NELER OLACAK?

Naci'nin hastalığını öğrenen Safiye, kendini öylesine aşan adımlar atar ki, başta Naci olmak üzere herkesi şaşkına çevirir.

Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Han, Ceylan için değişiyor

Bu değişim sayesinde tüm aile ilk kez birlikte kebapçıya, sonrasında da lunaparka gider.

Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Han, Ceylan için değişiyor

Naci, onun bu durumunu endişe içinde izlese de üstüne gitmez. Ancak bu gidişat hiç hayra alamet değildir…

Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Han, Ceylan için değişiyor

Abidin'le yaşadığı olayın şokunu henüz atlatamayan Gülben'i çok daha büyük bir sürpriz beklemektedir.

Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Han, Ceylan için değişiyor

Han ise değişmek için çabaladığını Ceylan'a kanıtlamaya kararlıdır. Üstelik bu değişim herkesin dikkatini çeker.

Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Han, Ceylan için değişiyor

Ancak bilmedikleri şey, Han'ın karanlık tarafını artık daha ustaca gizlediğidir.

Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Han, Ceylan için değişiyor
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Son Dakika Magazin Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Han, Ceylan için değişiyor - Son Dakika


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