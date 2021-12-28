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Masumlar Apartmanı'nda bugün: Han kimlerin eline düştü? - Son Dakika

Masumlar Apartmanı'nda bugün: Han kimlerin eline düştü?

28.12.2021 15:48

Salı akşamlarının vazgeçilmez dizileri arasında yer alan Masumlar Apartmanı'nda bugün heyecanlı sahneler yaşanıyor. Gülben'in yaptığı yemeği yemesi beklenen Safiye ne yapacak? merak konusu oldu.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Safiye, Naci'nin otelden ayrıldığını öğrenir. Korku ve kızgınlık arasında gidip gelirken daha fazla dayanamaz ve gidip Naci'yle yüzleşir. Sonuç umduğu gibi olmaz ve Safiye ümitsizliğe kapılır fakat Naci'nin beklenmedik bir kararla çıkagelmesi içinde yepyeni bir umut yeşertir.

Masumlar Apartmanı'nda bugün: Han kimlerin eline düştü?

Gülben'se apartmana taşınacak olmanın heyecanı içindedir. Ancak oraya taşınmasının ablasına nasıl bir engel oluşturacağından habersizdir. Sonunda taşınma günü gelir çatar.

Masumlar Apartmanı'nda bugün: Han kimlerin eline düştü?

Taşınmanın ertesi günüyse Gülben büyük bir yemek vermeye karar verir. Neşeyle başladığı hazırlık hüsranla sonuçlanacakken yardımına hiç umulmadık biri yetişir.

Masumlar Apartmanı'nda bugün: Han kimlerin eline düştü?

Han ve Ceylan aralarındaki sorunları görmezden gelip sadece birlikte olmanın mutluluğuna odaklanırlar. İnce bir çizgide dengede durmaya çalışırken, Han'ın çöpte karşılaştığı gizemli biri tüm dengeleri sarsacaktır.

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Masumlar Apartmanı, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Masumlar Apartmanı'nda bugün: Han kimlerin eline düştü? - Son Dakika Magazin


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